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湄公河旅遊論壇 6國區域合作

2019-05-29 03:47聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019湄公河旅遊論壇昨天在雲南大理啟幕，來自中國、柬埔寨、老撾、緬甸、泰國越南6國的政府官員、專家學者、旅行商等約200人與會，就共推區域旅遊合作進行探討。

中新社報導，論壇以「旅遊—文化傳承與保護和脫貧的驅動力」為主題，由中國文化和旅遊部與雲南省人民政府共同主辦。中國文化和旅遊部副部長張旭致辭稱，去年，中國與大湄公河次區域各國雙向互訪人數達到4538萬人次，比2017年同期增長7.6%，其中泰國在2018年接待中國遊客超過1040萬人次，越南超過780萬人次，柬埔寨超過202萬人次。

老撾新聞文化旅遊部副部長溫吞．考潘稱，旅遊業已經成為世界各國尤其是亞洲國家發展迅猛的重要產業之一。2018年，老撾累計接待國際遊客470萬人次，其中中國遊客就達到80萬人次。目前，老撾正努力提升自己在大湄公河次區域中的重要作用，相信隨著中老鐵路建成通車等基礎設施改善，將大大促進區域內旅遊、文化等方面交流。

在泰國旅遊和體育部副次長阿南．翁本扎勒看來，過去幾年，大湄公河次區域國家在旅遊合作方面取得重大進步，促進產業發展，加強各國人民的友誼。區域間眾多的旅遊城市也給全球遊客提供多樣化的旅遊吸引力。他倡議，大湄公河次區域國家加強合作，探索一條可持續性、可包容性的旅遊發展途徑。

泰國越南柬埔寨
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