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山西推「空中觀光」 轉型新消費

2019-05-29 03:48聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

傳統產煤大省山西正致力於轉型發展，已開通多條低價短途通航直飛航線，讓乘客在旅途中俯瞰「表裡山河」之美，打造「空中旅遊」新消費。

新華社報導，不久前，山西省內一架從呂梁到省會太原的短途通航直飛航班實現了首飛，將這兩座相距200多公里的城市之間的通行時間從乘車近3個小時縮減到了45分鐘。

「目前需求很旺盛，到6月初的機票都已經預訂一空。」呂梁市大武機場總經理贠佩剛說，這是一種新的旅行方式，讓乘客在短途飛行欣賞美景。

旅客說，「經過呂梁山的時候，它飛得很低，山上的風景看得一清二楚，感覺就像坐在自家樓頂往下看一樣，這是與坐大飛機完全不同的體驗。」

除了太原至呂梁，山西還開通了太原至大同、長治和運城3條短途通航直飛航線，均由乘坐8人至18人的多用途飛機執飛，最高票價為60元。

山西通用航空集團有限公司董事長石磊說，這種低空飛行旅遊既能滿足旅客對低價航空出行的需求，也能讓旅客更好地欣賞地上美景，提升山西旅遊影響力，吸引更多遊客。

山西有豐富的文化遺產和旅遊資源，並以壺口瀑布、平遙古城和雲岡石窟等著名景點聞名全國。以「空中觀光+飛行體驗」為主要內容的短途通航將是山西通用航空集團有限公司未來重點經營的業務範圍。

石磊說，他們希望借助短途通航打響「空中看山西」旅遊品牌，積極推進通用航空業與文化和體育產業融合發展，快速激發通用航空新興消費。

目前，這家新組建的通航公司已經開通了壺口瀑布、雁門關和太行山大峽谷三個景區的低空旅遊項目，未來將逐步擴大到山西其他著名景區，並將持續拓展通航飛行的支幹線運輸網絡。

山西還計劃將通航飛行應用到更廣泛的領域，包括應急救援、空中巡查、森林防火、環境監測等。去年，山西發佈了2018年至2030年一攬子通用航空產業發展規劃。未來10年，山西將提供69個通航機場，使通航服務覆蓋全省所有的縣。

機場航線遺產
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