北京直飛挪威開通 行程9小時

2019-05-29 03:47 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在中挪建交65周年之際，中國海南航空控股股份有限公司開通了首條中國直飛挪威航線。北京—奧斯陸直飛航班，是中挪兩國之間的第一次直航。自今年5月15日開始，每周三班，中國遊客可以從北京一站抵達挪威首都奧斯陸，行程約9個小時。

中新社報導，斯堪尼亞旅遊局大中華區首席代表王宇表示，北京往返挪威奧斯陸直飛航線的開通，對挪威深度遊和全季遊的推動奠定了堅實的基礎。赴挪威旅遊的遊客們已經不滿足於簡單的打卡式旅行，而是更願去體驗當地人的生活方式，而中國遊客的足跡，也從奧斯陸和峽灣逐漸延伸到了挪威的其他地方。

他說，挪威的全季遊理念已漸入人心，中國遊客已經不僅將自己局限在夏季前往挪威，而是在一年四季都會去挪威發現其不同季節之美。中國遊客在冬天到訪挪威的間夜數量猛增。2018年12月較2017年同比增長20%，2019年1月較2018年同比增長40%。數字顯示，2018年中國遊客在挪威的間夜數約為45-50萬。目前中國在到訪挪威的海外客源國中排名前十。

值得關注的是，今年暑期，不少中國遊客將目光鎖定在南半球，開啟反季清涼遊。攜程數據顯示，冰島、挪威、芬蘭、瑞典、丹麥等國受到國人出境遊追捧。去年10月，挪威國王哈拉爾五世訪華，隨後推出了8個新的簽證中心，使得中國的簽證中心數量達11家。業內人士稱，直航開通、簽證便捷等眾多利好因素的加持下，2019年的挪威旅遊大有可為。

伴隨著2022年北京冬奧會的臨近，中國冰雪旅遊發展提速。借勢冬奧會也推動中挪冰雪旅遊升溫。挪威駐華使館商務參讚索黎稱，未來借北京冬奧會和冬殘奧會之勢，希望能更進一步推動兩國在冰雪旅遊方面的經濟往來。