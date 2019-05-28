親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「脖子以下不能寫」大陸掃黃竟開創出另類文學

日職／王柏融敲復出首支長打 貢獻勝利打點火腿連勝

大陸「掃黃打非」網路小說遭殃 竟開創出另類文學

2019-05-28 20:21聯合新聞網 綜合報導

北京當局此次掃黃打非，網路小說遭殃，微博上更是流傳著這次的審查標準是「脖子以下不...
北京當局此次掃黃打非，網路小說遭殃，微博上更是流傳著這次的審查標準是「脖子以下不能描寫」。圖擷自／PTT
分享

中國大陸的內容審查又開始了嗎？近日對岸的網路小說網站，包含「起點中文網」、「晉江文學城」等，都被當局以掃黃打非為由，不只是部分創作遭到下架，甚至許多欄位都公告暫時停止更新，微博上更是流傳著這次的審查標準是「脖子以下不能描寫」。

面對北京政府的大動作搜查，微博上也流出此次的審查標準，包括涉黃、低俗的小說是「脖子以下不能描寫」；而軍政情節的創作文學，則規定主角不得是軍人、不得提及軍銜、軍隊等相關信息；其餘類似黑道、邪教、歷史敏感、民族、影射時政等「違法犯紀」之事，若是文章被搜查不合格，「輕則封書封號、重則一起喝茶」。

此消息傳至台灣後，在PTT上引起討論，網友貼上在這內容審查之下，作者為因應當局掃黃打非、「脖子以下不能描寫」，竟成為另類的惡搞文章，例如《妖孽男神纏上身》中，有一段寫著「他以為，她會親自己的。蕭輕歌倒是想親啊，但是網站不允許啊，因為網站在嚴查啊！別說是床戲，就連親親，脫衣服都會被屏蔽，嚴重的還會直接下架，甚至連作者號都給封了！兩人抱了一會，便默默分開」。

類似文章創作還有「他故意用脖子以下的不能描寫的部位，磨蹭著她脖子以下不能描寫的部位說，你看你的脖子以下不能描寫的部位已經這麼不能描寫了呢！他狠狠的挺身，脖子以下不能描寫的部位不能描寫地不能描寫進了脖子以下的不能描寫的部位」、「只見那姑娘被吊起來，細頸之上，是垂下的乳房」。

台灣網友表示，「倒吊起來就沒有脖子以下的描述了」、「中國在開創新文學潮流嗎？習大大用心良苦啊」、「人的想像力是無窮的」、「強烈的求生意志沒有極限」、「像中國人民致敬！從中國的創作者們身上感受到強大的創作活力及求生意志」、「這樣諷刺大天朝的政策，這作者會沒事嗎」。

根據《新浪互聯網》的報導，「掃黃打非」辦公室在20日，認定閱文集團的起點文學網未盡管理義務，旗下用戶發布違法信息，導致該網站傳播錯誤、低俗的色情小說，因此「都市」、「女生網」及「N次元」頻道自21日到28日15點全面暫停更新。

無獨有偶，23日「掃黃打非」也以網絡淫穢色情等有害信息，將影響青少年身心健康、引發違法犯罪的重要誘因為由，對晉江原創網絡運營的晉江文學城進行聯合檢查。晉江負責人回應，從即日起關閉古代純愛頻道下的「東方架空」、「東方幻想」欄目。

北京當局此次掃黃打非，網路小說遭殃，微博上更是流傳著這次的審查標準是「脖子以下不...
北京當局此次掃黃打非，網路小說遭殃，微博上更是流傳著這次的審查標準是「脖子以下不能描寫」。圖擷自／PTT
分享

北京當局此次掃黃打非，網路小說遭殃，微博上更是流傳著這次的審查標準是「脖子以下不...
北京當局此次掃黃打非，網路小說遭殃，微博上更是流傳著這次的審查標準是「脖子以下不能描寫」。圖擷自／PTT
分享

北京PTT
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

陸媒狠批「跑路的」李嘉誠：用盡潛規則 蛀蝕中國經濟根基

2019-05-28 17:32

高校台籍畢業生招聘 釋逾2000職缺

2019-05-28 01:47

黑龍江總工會醫院 爆無證醫能動刀、外科醫生幹麻醉

2019-05-28 16:01

江蘇醫院爆69人洗腎感染C肝 院長、書記遭免職

2019-05-28 15:59

中環設行人專區 街坊憂「成旺角翻版」

2019-05-28 15:14

中梵簽署協議後 梵蒂岡博物館在北京故宮開展

2019-05-28 15:01

疑因報導台灣同婚 這家陸媒暫停運作3個月

2019-05-28 13:43

2.7萬元賣「國學使者」 偽國學院被取締

2019-05-28 13:34

陝西彬州欠款900萬 河北邢台跨省舉報

2019-05-28 13:32

港媒爆：北京將建「一國兩制博物館」內含台灣館

2019-05-28 11:46

中國首座機場 北京南苑機場9月走入歷史

2019-05-28 11:22

八達嶺長城6月起網路預約購票 每天限流6.5萬人

2019-05-28 11:18

45元就能竊聽…陸「親情號」被濫用 諜戰型竊聽器狂銷

2019-05-28 10:00

販賣假證書偽名號 「中國國學院」遭北京取締

2019-05-28 09:27

北京地鐵新機場線 9月試運營

2019-05-28 01:50

119人取得在閩台灣人才職稱

2019-05-28 01:48

洗腎出問題 陸爆C肝院內感染

2019-05-28 00:57

高鐵司機這個小動作 讓他一輩子考不過汽車駕照

2019-05-27 22:34

梵蒂岡藏中國藝術品 北京故宮將展出

2019-05-27 20:33

外來禍種？小龍蝦讓盱眙「穿金衣」

2019-05-27 16:41

小龍蝦再列「入侵物種」 網友：把你吃成瀕危物種

2019-05-27 16:41

徒弟失控撞巴士站 八旬教車師傅不治

2019-05-27 14:52

趙無極「三聯作1987-1988」 1.78億港元拍出

2019-05-27 14:52

廣東紅色暴雨 深圳全市停課 珠海機場取消31航班

2019-05-27 14:14

江蘇一醫院69洗腎病人染C肝 院長書記遭免職

2019-05-27 11:27

當官3年交出40項建設 歷史名人蔣元樞的兩岸情緣

2019-05-27 09:19

兩岸學者 共探東錢湖石刻群

2019-05-27 02:07

「南宋徐謂禮文書」 武義縣博物館首展

2019-05-27 02:07

陳建清 江南繭畫第一人

2019-05-27 02:06

趙無極「三聯作1987-1988」拍出

2019-05-27 02:06

廈門思明台胞驛站 兩岸青年「打卡」

2019-05-27 02:06

長壽鄉詔安 文風盛 營養好 103歲還能打拳

2019-05-27 02:06

閩台文創周 參觀民眾多

2019-05-27 02:06

白貓熊…黑色去了哪兒？

2019-05-27 01:08

搭循環經濟商機 上海百腦匯推「好匯修」服務

2019-05-27 00:06

兒子騎無牌車遭扣查 家長恐嚇警：他未成年捅你不犯法

2019-05-26 20:48

活肉墊！徒手接墜樓童 熱血男瞬間被砸昏

2019-05-26 17:58

冰島接任北極理事會主席國 鼓勵中國扮演積極角色

2019-05-26 13:03

山東貨輪二氧化碳泄露 10死19人留院

2019-05-26 11:51
看更多

熱門文章

高鐵司機這個小動作 讓他一輩子考不過汽車駕照

2019-05-27 22:34

45元就能竊聽…陸「親情號」被濫用 諜戰型竊聽器狂銷

2019-05-28 10:00

格鬥狂人徐曉冬得罪太極！被禁搭飛機、住星級賓館

2019-05-27 22:29

陸媒狠批「跑路的」李嘉誠：用盡潛規則 蛀蝕中國經濟根基

2019-05-28 17:32

暖男跟緊緊？男進女廁幫女伴關門共處 嚇壞網友

2019-05-28 13:57

中國首座機場 北京南苑機場9月走入歷史

2019-05-28 11:22

中美女主播「貿易舌戰」！中外交部：大家一起看 真理越辯越明

2019-05-28 17:17

陸無人駕駛汽車技術 駛入快車道

2019-05-28 01:49

疑因報導台灣同婚 這家陸媒暫停運作3個月

2019-05-28 13:43

港媒爆：北京將建「一國兩制博物館」內含台灣館

2019-05-28 11:46

在陸任社區主任助理 內政部再罰23人

2019-05-28 00:54

高校台籍畢業生招聘 釋逾2000職缺

2019-05-28 01:47

大陸「掃黃打非」網路小說遭殃 竟開創出另類文學

2019-05-28 20:21

大陸反傾銷 劍指美產苯酚

2019-05-27 23:18

點頂級牛排要求「半熟」！上桌一翻她超傻眼：刷新人生觀

2019-05-28 20:04

華為深圳當後盾 補貼找人才

2019-05-28 01:34

販賣假證書偽名號 「中國國學院」遭北京取締

2019-05-28 09:27

「傳說對決」進軍歐美受挫 騰訊調整海外戰略

2019-05-28 14:17

中日韓一帶一路工商大會 近400人與會

2019-05-28 01:49

陸上市公司家數 居世界前茅

2019-05-27 23:18

未演先轟動 中美女主播辯論 陸外交部也來敲邊鼓

2019-05-28 20:55

洗腎出問題 陸爆C肝院內感染

2019-05-28 00:57

北京地鐵新機場線 9月試運營

2019-05-28 01:50

華為包裹被轉送到美國 聯邦快遞致歉稱無外部要求

2019-05-28 18:38

傳阿里擬赴港2度上市 避開中美科技冷戰？

2019-05-28 11:44

李兆基卸任恒基集團主席 香港四大家族創始人時代落幕

2019-05-28 13:56

蘋果數據中心建設 穩步推進

2019-05-28 01:48

稱蘋果業界領先者 華為執行長任正非：若中方要報復 我第一個反對

2019-05-28 16:49

八達嶺長城6月起網路預約購票 每天限流6.5萬人

2019-05-28 11:18

青島海事法院拍賣「一片海」 男出68萬競標送女友

2019-05-28 15:56

陸三大電信 強打提速降費

2019-05-28 00:47

港立法會宴各國駐港領事 談逃犯條例領事多表憂慮

2019-05-27 21:24

想變「V型小臉」！29歲天津女砸2850萬赴韓整容 腦損成植物人

2019-05-28 19:47

新疆農業機械博覽會 國產採棉機亮相

2019-05-28 01:49

郭樹清再轟空頭 人民幣三價齊揚

2019-05-27 23:18

119人取得在閩台灣人才職稱

2019-05-28 01:48

中梵簽署協議後 梵蒂岡博物館在北京故宮開展

2019-05-28 15:01

中國駐日大使：中國非30年前的日本 不會對美退讓

2019-05-28 18:39

挺華為搶人才 深圳代繳個所稅 「百萬年薪省30萬」

2019-05-28 13:37

香港富豪李兆基退休 兩子接棒

2019-05-28 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top