大陸「掃黃打非」網路小說遭殃 竟開創出另類文學

2019-05-28 20:21 聯合新聞網 綜合報導



北京當局此次掃黃打非，網路小說遭殃，微博上更是流傳著這次的審查標準是「脖子以下不能描寫」。圖擷自／PTT 分享 facebook

中國大陸的內容審查又開始了嗎？近日對岸的網路小說網站，包含「起點中文網」、「晉江文學城」等，都被當局以掃黃打非為由，不只是部分創作遭到下架，甚至許多欄位都公告暫時停止更新，微博上更是流傳著這次的審查標準是「脖子以下不能描寫」。

面對北京政府的大動作搜查，微博上也流出此次的審查標準，包括涉黃、低俗的小說是「脖子以下不能描寫」；而軍政情節的創作文學，則規定主角不得是軍人、不得提及軍銜、軍隊等相關信息；其餘類似黑道、邪教、歷史敏感、民族、影射時政等「違法犯紀」之事，若是文章被搜查不合格，「輕則封書封號、重則一起喝茶」。

此消息傳至台灣後，在PTT上引起討論，網友貼上在這內容審查之下，作者為因應當局掃黃打非、「脖子以下不能描寫」，竟成為另類的惡搞文章，例如《妖孽男神纏上身》中，有一段寫著「他以為，她會親自己的。蕭輕歌倒是想親啊，但是網站不允許啊，因為網站在嚴查啊！別說是床戲，就連親親，脫衣服都會被屏蔽，嚴重的還會直接下架，甚至連作者號都給封了！兩人抱了一會，便默默分開」。

類似文章創作還有「他故意用脖子以下的不能描寫的部位，磨蹭著她脖子以下不能描寫的部位說，你看你的脖子以下不能描寫的部位已經這麼不能描寫了呢！他狠狠的挺身，脖子以下不能描寫的部位不能描寫地不能描寫進了脖子以下的不能描寫的部位」、「只見那姑娘被吊起來，細頸之上，是垂下的乳房」。

台灣網友表示，「倒吊起來就沒有脖子以下的描述了」、「中國在開創新文學潮流嗎？習大大用心良苦啊」、「人的想像力是無窮的」、「強烈的求生意志沒有極限」、「像中國人民致敬！從中國的創作者們身上感受到強大的創作活力及求生意志」、「這樣諷刺大天朝的政策，這作者會沒事嗎」。

根據《新浪互聯網》的報導，「掃黃打非」辦公室在20日，認定閱文集團的起點文學網未盡管理義務，旗下用戶發布違法信息，導致該網站傳播錯誤、低俗的色情小說，因此「都市」、「女生網」及「N次元」頻道自21日到28日15點全面暫停更新。

無獨有偶，23日「掃黃打非」也以網絡淫穢色情等有害信息，將影響青少年身心健康、引發違法犯罪的重要誘因為由，對晉江原創網絡運營的晉江文學城進行聯合檢查。晉江負責人回應，從即日起關閉古代純愛頻道下的「東方架空」、「東方幻想」欄目。

北京當局此次掃黃打非，網路小說遭殃，微博上更是流傳著這次的審查標準是「脖子以下不能描寫」。圖擷自／PTT 分享 facebook