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江蘇醫院爆69人洗腎感染C肝 院長、書記遭免職

2019-05-28 15:59世界日報 記者賴錦宏／北京28日電

02洗腎出問題 陸爆C肝院內感染 院長免職【作者：特派記者賴錦宏／北京報導 日期...
02洗腎出問題 陸爆C肝院內感染 院長免職【作者：特派記者賴錦宏／北京報導 日期：2019/5/28 檔名：9582395.htm】 取材至中新網
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江蘇省鹽城東台市人民醫院發生重大醫療疏失，因感染管控出現漏洞，爆發院內Ｃ型肝炎感染事件，造成69名血液透析（洗腎）患者感染Ｃ型肝炎。該醫院的書記、院長和副院長，已經全部被免職。

江蘇東台市政府新聞辦公室昨發布通報稱，5月13日，東台市衛健委接到人民醫院報告，該院血液淨化中心血液透析患者中心發生Ｃ型肝炎抗體陽性，疑似發生院內感染。

經對所有血液透析患者的篩查檢測，共診斷確認Ｃ型肝炎病毒感染69例。專家組調查認定，此次事件是一起因醫院院內感染管理制度落實不到位等原因造成的院內感染。

央視網稱，從官方通報可發現，此次嚴重的感染事件發生在血液透析患者之間。血液透析患者由於共用透析器材及接觸密切，被認為是感染Ｃ型肝炎病毒的高危險群。近年來，在防控Ｃ型肝炎方面，輸血傳播已明顯減少，所以防範重點就是不安全注射和其他醫源性傳播。

中國發生洗腎病人在醫院感染Ｃ肝事件時有所聞，2009年至2011年間，山西、安徽、河南、遼寧等地多家基層醫院，都曾出現血液透析病人感染Ｃ肝事件。

輿論批評稱，總有人抱著僥倖心理，感覺發生醫院感染是「機率小」的事件，放鬆了警惕，出現職業懈怠，不遵守規範流程。如今，事故發生，不僅給患者及其家屬帶來嚴重的身心傷害，使患者病情雪上加霜。對醫院及醫務工作者來說，也產生極其惡劣的社會影響。另據中新網報導，東台市人民醫院相關負責人表示，已對患者成立一對一服務，免費治療。

02洗腎出問題 陸爆C肝院內感染 院長免職 取材至中新網
02洗腎出問題 陸爆C肝院內感染 院長免職 取材至中新網
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患者血液透析肝炎
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