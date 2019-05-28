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中梵簽署協議後 梵蒂岡博物館在北京故宮開展

2019-05-28 15:01聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

梵蒂岡博物館藏中國文物今天（5月28日）起至7月14日在北京故宮博物院展出，主題為「傳心之美─梵蒂岡博物館藏中國文物展」。展出的78件作品涵蓋天主教藝術、佛教藝術和世俗藝術。這是中共和梵蒂岡簽署主教協議後，最重要的文化交流活動，預計將可吸引數十萬人欣賞。

梵蒂岡博物館收藏有5000餘件中國文物，此次展出78件展品，涵蓋天主教藝術、佛教藝術和世俗藝術三個方面。這是梵蒂岡博物館首次將其收藏的中國文物在中國最重要的文化機構展出，具有高度的象徵意義。

本次展覽由梵蒂岡博物館「世界靈魂」（Anima Mundi）館負責人馬佩利（Nicola Mapelli）和北京故宮博物院宮廷部負責人王躍工負責策展。

尤其重要的是，透過這些中國藝術家完成的大量作品，見證基督宗教和中國藝術傳統的相遇。除此之外，展品中還有兩幅梵蒂岡美術館收藏的非凡的原創油畫，包括巴羅奇（Barocci）的「在逃亡埃及的途中休息」，及彼得·文策爾（Peter Wenzel）的「地堂中的亞當和夏娃」。

梵蒂岡博物館藏中國文物展旨在呈現文化的交流，充滿中國審美情趣的西方藝術品是展覽的一大亮點。西方世界耳熟能詳的宗教故事換上東方面容、衣著及場景，中國傳統的瓷器、琺瑯器上則出現聖經故事、教堂等內容，讓遊客們耳目一新。

梵蒂岡博物館藏中國文物今天起至7月14日在北京故宮博物院展出。特派記者賴錦宏／攝...
梵蒂岡博物館藏中國文物今天起至7月14日在北京故宮博物院展出。特派記者賴錦宏／攝影
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梵蒂岡博物館北京故宮
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