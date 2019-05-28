中環設行人專區 街坊憂「成旺角翻版」

2019-05-28 15:14 世界日報 香港28日電



港府近來提倡「易行城市」概念，鼓勵市民少搭車，多走路，並選擇了中環及深水為試點地區。其中，中環規畫方案將增加人行道、優化過路設施，並設立部分時間行人專用區，範圍包括荷李活道、砵典乍街、蘇豪一帶、大館、PMQ元創方的範圍。有區議員擔心，行人專用區或成為旺角西洋菜南街翻版，引來歌舞團及街頭賣藝者，街坊不得安寧。

「易行城市」試點 中環擬設行人專區 (取材自大公報) 分享 facebook

大公報報導，「香港好．易行」經顧問研究及公眾意見諮詢後，運輸署選擇中環及深水兩區作為試點，透過提供直接連貫及容易辨識的步行路線、管制車速、擴展行人道及利用科技提供行程規畫資訊等方法，提升香港的易行度，減少路人短途使用汽車，達到「行得通、行得妥、行得爽、行得醒」四大目標。。

運輸署中環試點包含五項建議：一、中環核心區內，改善德輔道中及皇后大道中的行人環境，增加步行空間，同時優化行人通道連接大型公眾停車位設施，減少車輛進入核心區；二、上環核心區包括禧利街、永樂街及高陞街一帶，優化過路設施及擴展行人路；三、太平山街區內，透過悠閒式街道設計，包括美化街道和增加行人標示，讓市民和遊客更易到達這個充滿歷史及文化氣息的地方；四、與海濱連接，通過擴展西消防街一段海濱長廊，連接港澳碼頭等。

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據報導，其中最受矚目是行人專用區的建議，該署提出設立「文化、歷史及娛樂街區」，把荷李活道、擺花街、蘇豪一帶及南北走廊如砵典乍街，連繫大館、PMQ元創方及其他主要景點的行人網絡，設置部分時間行人專用區。

旺角「殺街」後，中環再設立行人專用區，荷李活道一帶商戶及居民普遍擔心引來賣藝者和歌舞團進駐成為旺角西洋菜南街翻版，群起反對。街坊稱，附近街道主要是斜路及單程路，平日交通已經非常擠塞，擔心行人專區會令問題惡化。

報導指出，民建聯中西區區議員楊學明不贊成設行人專用區，他稱較早前有關德輔道中設專區的提議已遭反對，不明白為何捲土重來。他認為，最大的問題政府無能力管理好行人專用區，以旺角西洋菜南街為例，已造成環境、噪音，甚至『大媽進駐』等商業賣唱問題，如搞專區，會令中西區無得安寧。

楊學明表示，常收到街坊投訴，荷李活道酒吧街有醉酒鬧事、嘔吐物汙染等問題，如設行人專區擔心引來外區人前往，帶來更多易拉架及不當展示物進駐，導致問題惡化。

深水 車速擬限30公里

深水是「易行城市」另一個試點，運輸署提出八項建議，包括活化西九龍走廊橋底空間，建設多條綠色走廊，並在元州街、福榮街、鴨寮街等，試行每小時30公里低速限制區。

大公報報導，「易行城市」希望解決當地人車爭路問題。運輸署建議，在「市集街區」內的路段，即介乎欽州街及南昌街之間的元州街、福榮街、福華街、鴨寮街、汝州街、基隆街、大南街，及介乎大埔道及荔枝角道之間的桂林街及北河街（不包括主要道路），試行每小時30公里低速限制區，改善行人環境，提升行人安全。不過，仍有待聆聽地區人士意見，尚未有時間表。

其他建議包括設立「通州綠色走廊」，並局部擴展行人路和過路處，藉此鼓勵市民以步行探索這個小區。