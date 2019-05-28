疑因報導台灣同婚 這家陸媒暫停運作3個月

2019-05-28 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



陸媒「好奇心日報」官方微博28日發布消息稱，網站和App自2019年5月28日零時起停止更新3個月。據大陸微博上網友推測，可能與「好奇心日報」27日刊登的台灣同婚報導有關，目前該文尚未刪除。

2014 年上線的上海「好奇心日報」，被媒體圈盛讚為「中國最賺錢的商業媒體」，報導內容以年輕人為對象，囊括商業報導、科技新聞、生活方式等各個領域，風格相對活潑，在中國媒體中獨樹一格，被視為一股媒體清流。

去年8月，「好奇心日報」因開設原創新聞欄目、刊登大量海外媒體時政文章，被上海網信辦以違反「網絡安全法」為由約談，被要求整改並受處罰，當時好奇心日報也曾停更所有網路傳播平台。

好奇心日報今天在官方微博發聲明，內容稱「好奇心日報的網站和App自2019年5月28日零時起停止更新3個月。讀者此間可以閲讀歷史文章。讀者評論和其他互動都將暫停。好奇心研究所的互動功能將在我們的另一個App『好奇怪』上出現，讀者可以在那裡參與」。

這份聲明中沒有提到暫停更新原因，不過，根據其他轉發或留言討論此微博的網友反應，可能與其網站27日刊登的台灣同婚報導有關。

微博帳號「同志之聲」表示， 「不會忘記《好奇心日報》曾多次客觀、正面、詳實報導 LGBT 群體現狀，曾開設 LGBT 專屬欄目。說好三個月，那我們約好三個月後見」、「北京同志中心」則進一步指出「今年4月，其LGBT專欄也曾被下架」。