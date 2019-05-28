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開第一槍！李進勇將任主委 中選會委員張淑中請辭

疑因報導台灣同婚 這家陸媒暫停運作3個月

2019-05-28 13:43聯合報 記者許依晨╱即時報導

陸媒「好奇心日報」官方微博28日發布消息稱，網站和App自2019年5月28日零時起停止更新3個月。據大陸微博上網友推測，可能與「好奇心日報」27日刊登的台灣同婚報導有關，目前該文尚未刪除。

2014 年上線的上海「好奇心日報」，被媒體圈盛讚為「中國最賺錢的商業媒體」，報導內容以年輕人為對象，囊括商業報導、科技新聞、生活方式等各個領域，風格相對活潑，在中國媒體中獨樹一格，被視為一股媒體清流。

去年8月，「好奇心日報」因開設原創新聞欄目、刊登大量海外媒體時政文章，被上海網信辦以違反「網絡安全法」為由約談，被要求整改並受處罰，當時好奇心日報也曾停更所有網路傳播平台。

好奇心日報今天在官方微博發聲明，內容稱「好奇心日報的網站和App自2019年5月28日零時起停止更新3個月。讀者此間可以閲讀歷史文章。讀者評論和其他互動都將暫停。好奇心研究所的互動功能將在我們的另一個App『好奇怪』上出現，讀者可以在那裡參與」。

這份聲明中沒有提到暫停更新原因，不過，根據其他轉發或留言討論此微博的網友反應，可能與其網站27日刊登的台灣同婚報導有關。

微博帳號「同志之聲」表示， 「不會忘記《好奇心日報》曾多次客觀、正面、詳實報導 LGBT 群體現狀，曾開設 LGBT 專屬欄目。說好三個月，那我們約好三個月後見」、「北京同志中心」則進一步指出「今年4月，其LGBT專欄也曾被下架」。

網友討論表示，「以後在電梯裡在地鐵上看啥？沒有替代品了，它是閲讀體驗和內容質量最高的app，沒有之一」、「我估計就是那條推送台灣同性結婚的思考引起的吧」、「這是我覺得中國區app store 最好的新聞類軟件，兼顧實時新聞和深度報導，新聞內容有嚴肅的有輕鬆的，我不知道他們文章到底是哪裡出了問題、觸犯了哪一部分的法律，星期二的早上充滿了失望和無奈」。

「好奇心日報」官方微博28日發布消息稱，網站和App自2019年5月28日零時起...
「好奇心日報」官方微博28日發布消息稱，網站和App自2019年5月28日零時起停止更新3個月，據大陸微博上網友推測，可能與「好奇心日報」27日刊登的台灣同婚報導有關。圖／翻攝自「好奇心日報」網站
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微博帳號「同志之聲」表示， 「不會忘記《好奇心日報》曾多次客觀、正面、詳實報導 ...
微博帳號「同志之聲」表示， 「不會忘記《好奇心日報》曾多次客觀、正面、詳實報導 LGBT 群體現狀，曾開設 LGBT 專屬欄目。說好三個月，那我們約好三個月後見」。圖／翻攝自微博
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