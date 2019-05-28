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陝西彬州欠款900萬 河北邢台跨省舉報

2019-05-28 13:32世界日報 北京28日電

河北邢台跨省舉報陝西彬州欠款800餘萬 (取材自鳳凰網)
河北邢台跨省舉報陝西彬州欠款800餘萬 (取材自鳳凰網)
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澎湃新聞報導，河北邢台市國有資產監督管理委員會近日跨省舉報，指陝西彬縣（彬州市）縣委、縣政府於2013年初到2018年2月，積欠其下屬企業彬州國際花園酒店近900萬元人民幣(約130萬美元)帳款，據查都是彬縣縣委、縣政府大吃大喝、頂風作案、違規招待、超標接待所積累形成的帳款，存在嚴重違紀行為。

報導指出，對此，彬州市相關方面承認確有因接待任務在相關酒店簽單，但近期已換了一家酒店簽單。陝西省彬州市委宣傳部副部長史建榮稍早表示，已了解核實之中，「之前真沒聽說過這事兒。」

近日，澎湃新聞接獲一份邢台市人民政府國資委「關於彬縣縣委縣政府違反中央八項規定違規接待長期拖欠彬州花園酒店巨額招待費的舉報信」，「舉報信」指出，邢台市人民政府國資委在調查在陝西國有企業時發現，彬縣（彬州市）縣委、縣政府存在嚴重違紀行為；上述欠款是時任彬縣（彬州市）縣委書記，在任彬縣人民政府常務副縣長、縣長、書記期間，違規招待，惡意拖欠造成。

「舉報信」指出，為掩蓋政府欠款的真相，他們指使接待辦主任李彬，強迫酒店將欠款轉移至辦事人員張佳、姚園園等個人名下。目前彬縣（彬州市）政府的超標接待仍是個人打白條，並附上2013年以來欠條225張，欠款總額為891萬2857.2元。

舉報信指出，彬州國際花園酒店資金壓力巨大，經營困難，迫於當地政府壓力，員工敢怒不敢言。「舉報信」懇請陝西省紀委、監察委調查，彬縣（彬州市）黨政主要負責人的行為嚴重涉及違背了中央八項規定，大搞享樂主義，奢靡之風盛行，喪失黨性原則，請予以追究。

報導指出，彬州國際花園酒店相關財務人員表示，姚園園等人為彬州市機關事務管理局等單位的工作人員，負責接待。舉報後，彬州市政府已結算欠款一部分，目前還欠600餘萬元。

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