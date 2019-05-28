2.7萬元賣「國學使者」 偽國學院被取締

2019-05-28 13:34 世界日報 北京28日電



非法中國國學院被取締 (取材自北京晚報) 分享 facebook

花幾千元請「大師」算命改手機號、交2.7萬元人民幣(約3900美元)可以成為「國學使者」、掏十幾萬元還可以再辦一個分支機構自己招收會員……這些都是一個名為「中國國學院」所使用的伎倆，而該組織未經登記擅自開展活動。北京市民政局聯合東城區民政局昨天依法對非法社會組織「中國國學院」及其下設的「中國國學院數字全息研究院」等予以取締。

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北京青年報報導，市民政局綜合執法監察大隊工作人員表示，這個所謂的「中國國學院」已經發展了多年，在全國其他省市還有數十家分支機構，它自稱是由東方華夏文化遺產保護中心和「中華民族文化藝術院」批覆成立的，但經執法人員調查，東方華夏文化遺產保護中心的批覆文件是「中國國學院」偽造的虛假文件，並且「中華民族文化藝術院」自身就是非法社會組織，已於今年1月被民政部依法取締。

報導指出，市民政局綜合執法監察大隊相關負責人表示，這家違法組織的收入來源主要是收取會員會費、培訓費、頒發證書費用以及售賣各類沒有任何功效的產品來牟利。

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「他們還專門請了所謂的大師給會員算命，說是會員的手機號碼不吉利，必須要換號，而經他們手賣出的手機號最便宜的也要1688元，最高的甚至要五、六千元。」執法人員說。

報導說，經過搜尋，執法人員還發現了一箱記帳單據，上面記錄「中國國學院」的各項收入來源，比如2.7萬元向會員「賣」了一個國學使者的稱號和證書，3500元售出了一個「能量金字塔」。而在另一個房間中，執法人員還在倉庫內查獲了各類證書，其「售賣」價格都在幾千元到幾萬元甚至十餘萬元不等，甚至還看到了各類偽造的「紅頭文件」。

據報導，該組織還在北京、寧波等地設立多個國學基地並頒發牌匾，舉辦系列研修班，認定「國學使者」，頒發證書。並打著弘揚國學、推廣傳統文化的幌子，偽造批覆文件，影響惡劣。