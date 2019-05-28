港媒爆：北京將建「一國兩制博物館」內含台灣館

2019-05-28 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共當局推動「一國兩制」，最近還規畫要在北京設立「一國兩制博物館」。據香港紫荊網報導，博物館籌備工作正在緊鑼密鼓進行中，25日在東莞舉辦的「一國兩制博物館」籌備座談會上，主辦方透露，博物館將建在北京，設立香港館、澳門館、台灣館，在未來的籌備工作中，也將邀請台灣專家參與討論。

紫荊網報導，由清華大學港澳研究中心、南開大學法學院台港澳法研究中心等主辦的「一國兩制博物館」籌備座談會於5月25日在廣東東莞舉行，來自大陸、香港、澳門的20多位專家學者出席並提出建議和思考，對博物館的意義、選址、架構、館藏、功能、人才等進行探討交流。

報導說，「一國兩制博物館」將設有香港館、澳門館、台灣館，透過活化北京城區的老舊廠房，建立一國兩制文化創意產業園，集合港澳台產品的展示窗，打造港澳台文化長廊為一體的新型文化旅遊區。

籌備座談會上，南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，一國兩制實施20多年來，取得很好的成果，有必要將此重大歷史梳理、重現，以喚起人們心中的歷史記憶，避免年輕人遺忘過去，博物館成立後，也必然會成為未來港澳台各界人士到北京參訪時，必去的重要愛國教育基地。