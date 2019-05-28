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八達嶺長城6月起網路預約購票 每天限流6.5萬人

2019-05-28 11:18聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

自6月1日起，八達嶺長城景區開始實施全網路實名制預約售票，並試行單日遊客總量控制，每日最大流量為6.5萬人次。提前7天預約購票，掃碼購票只需1分鐘，持身分證入園更快捷。

澎湃新聞報導，2018年，八達嶺長城接待遊客990多萬人次，且存在著遊客接待量淡季和旺季分布不均衡，假日和平日相差懸殊的情況，尤其是假日期間的單日接待高峰壓力過大。這種不均衡的情況不僅給長城文物和遊客的安全帶來了隱患，而且也使遊覽者的參觀體驗和文化享受大打折扣，所以實施全網路實名制預約售票和限制遊客流量勢在必行。

自6月1日起，景區開始實施全網路實名制預約售票，其中包括旅遊機構團隊購票和散客購票。計畫遊覽八達嶺長城的遊客，可以登錄八達嶺長城官方線上售票系統、八達嶺長城景區官網、關注八達嶺長城景區官方微信公眾號，均可以提前7天進行網上預約購票。使用微信購票只需1分鐘，預約購票成功的遊客持身分證直接入園。

同時，根據「景區最大承載量核定導則」，核定出景區日最佳承載量為6.5萬人次。

景區結合多年服務接待經驗，建立了三級預警機制，預警回應按照日最佳承載量的60%（即3.9萬人次）、80%（即5.2萬人次）、100%（即6.5萬人次）劃分為三級、二級、一級三個回應級別。當景區日接待量達到3.9萬人次時，發佈黃色預警；當景區日接待量達5.2萬人次時，發佈橙色預警；當景區日接待量達到6.5萬人次時，發布紅色預警。

自6月1日起，八達嶺長城景區開始實施全網路實名制預約售票，並試行單日遊客總量控制...
自6月1日起，八達嶺長城景區開始實施全網路實名制預約售票，並試行單日遊客總量控制，每日最大流量為6.5萬人次。（中新社）
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