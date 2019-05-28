春秋航空 兩岸相親航班再啟航

2019-05-28 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



春秋航空在上海與台北間的一個相親航班，安排大陸和台灣15名青年男女，目前正在台北開啟一段愛在雲端的5天4夜相親之旅，春秋航空方面表示，已經有1對男女速配成功。

春秋航空目前除了現有台北-上海與高雄-上海航線外，7月起即將增開寧波-高雄航線，提供每周往返各2班服務。

今年9月，春秋航空又將開啟緬甸仰光5天4晚「戀愛之旅」，也是春秋服務「一帶一路」倡議的又一次嘗試。

24日在上海浦東國際機場2號航站樓的一聲「LET’S GO！」的呼聲，代表春秋航空發起的台北相親航班之旅正式啟航，這次單身青年職業涵蓋IT互聯網行業、公務員、金融、事業單位等。

相親航班，是春秋航空定期舉辦的招牌活動之一，每次相親航班，春秋航空都會招募20名左右的單身男女，營造一個在空中相識，在目的地相知、相戀的機會。

春秋航空方面表示，看到傳統相親方式中的局限，透過「空中」到「旅程」的漸進式模式，讓相親活動變得更加有趣而高效，如今相親航班成為春秋航空的招牌性主題活動之一，每年舉辦4次，每次飛往不同的地方。

在已經舉辦過的17期相親航班裡，有超過48對嘉賓牽手成功，5對嘉賓步入了婚禮的殿堂，第1個可愛的「相親寶寶」也已經1歲半。

早在2013年12月4日，春秋航空第一期「相親航班」從上海飛向昆明，活動當時吸引了1000多名單身男女透過電話、微博、微信報名，最後選擇了其中的21名參加。

春秋航空是中國大陸首批民營航空公司之一，在保障安全、準點的前提下，致力於為旅客提供實惠、品質的航空服務，經常舉行的各類主題航班，更是春秋航空的服務特色之一。

2017年，根據國際行業數據公司OAG的準點率報告，春秋航空在中國大陸航空公司中到港準點率第一；2018年，根據權威航空數據服務機構VAriFlight（飛常准）發布的準點率報告，春秋航空榮獲中國大陸大中型航司到港準點率第一。