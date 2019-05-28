販賣假證書偽名號 「中國國學院」遭北京取締

2019-05-28 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



北京市民政局昨日宣布取締位於京城的「中國國學院」。當局指「中國國學院」是非法組織，在全國有數十家分支機構，以數百至十數萬人民幣倒賣「開運電話號」、各類虛假證書、能量金字塔、「國學使者」名號等謀取暴利，影響惡劣。

「中國國學院」設於北京東城區燈市口的一小巷內，門外掛有「中國國學院」的木製牌匾，大門內還有幾面銅製牌匾，分別印有「國學大講堂」「紅學研究院」、「數字全息研究院」、「公益事業發展中心」等機構名稱。民政局指這些也都是隸屬於「中國國學院」的非法組織。

在這個「國學院」花幾千元可以請「大師」為手機號「改運」，花人民幣27000元（合新台幣121,500元）可以當「國學使者」，花人民幣10多萬還可以再辦一個分支機構自己招收會員……這家違法組織的收入來源主要是收取會員會費、培訓費、頒發證書費用以及售賣各類沒有任何功效的產品。

據其宣傳資料，國家領導人丁光訓、葉選平、孫家正，及港台多名國學大師也都曾是該「國學院」的「特聘名譽顧問」。「新京報」報導，這個「中國國學院」已經發展了多年，在全國其他省市還有數十家分支機構，它自稱是由東方華夏文化遺產保護中心批覆成立的，但有關批覆文件為偽造。