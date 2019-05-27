高鐵司機這個小動作 讓他一輩子考不過汽車駕照

2019-05-27 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸高鐵司機薛軍在速度最快的「復興號」高鐵駕駛室。(人民日報) 分享 facebook

大陸高鐵司機員薛軍擁有7本火車駕照，包括速度最快達350公里的「復興號」火車駕照，但因職業習慣的一個小動作，讓他終考不過小汽車駕照，汽車駕訓班教練勸他：「你還是回去好好開你的火車吧」！

人民日報報導，這名51歲的高鐵司機薛軍，34年來，經歷了蒸汽機車、內燃機車、電力機車、動車組4個時代。從「前進」、「東風」到「和諧號」、「復興號」，22種火車車型，他都駕輕就熟。從最早火車的「灰頭土臉」到「貼地飛行」，薛軍見證中國速度的同時，也擁有7本火車駕照。

薛軍現在是京滬高鐵「復興號」的司機，已安全運送旅客近2000萬人次，但他也有個小煩惱：因為一個小動作和職業習慣，他至今沒能考取小客車駕照。

高鐵駕駛不同於汽車駕駛，超高速行駛過程中不能出現毫釐差錯，這就要求司機必須聚精會神、高度警惕。

在高鐵駕駛室司機操作台下方，有一塊不起眼的踏板，正是這個踏板，起到了安全駕駛的關鍵作用，也讓高鐵司機養成了一個「每30秒要踩一下」的職業習慣。

這個設置是防止司機在開車過程中擅自離開崗位，或看雜誌、玩手機、打瞌睡，也為防止因意外狀況造成的駕駛事故發生。列車出發後，司機在駕駛過程中，每隔30秒要踩一下這個小踏板，否則裝置就會報警，如果在報警10秒後還沒踩，列車會自動緊急停車，保證旅客安全。

此外，過去，鐵道穿行在城市間，大多是開放式的，偶爾會遇到不守規矩的行人橫穿鐵軌。鐵路司機最怕在火車運行途中遇到行人，如果採取措施不及時，就會出事故。火車司機一旦看到前方有人，哪怕還離得很遠，就得馬上採取制動措施。

正是這兩種因素，薛軍總通不過小客車駕照考試。薛軍說：「開火車時間久了，改開小客車時，一看到人就緊張。現在馬路上到處都是人，我一看到人就會踩刹車。駕校教練看我總踩刹車，勸我，還是回去好好開火車吧」！

報導稱，高鐵司機全程還得「手舞足蹈」。為確保行車安全，高鐵司機在駕駛過程中，需要不停手握操作桿，餘光掃視操作台上的各種儀表，一邊看著信號或指令，一邊還必須手指著信號，大聲複誦出來，以確保操作全部正確。這一路下來，他們是嘴裡念叨不停、手上比劃不斷，腳下還要時不時踩踩踏板。只有手指、眼觀、口念、腳踩等一系列「手舞足蹈」的規範操作，才能杜絕駕駛事故發生。