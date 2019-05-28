北京地鐵新機場線 9月試運營

2019-05-28 01:50 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京軌道交通新機場線一期工程已實現全線長軌通，預計將於6月中旬進入全線動車調試工作，於今年9月與北京大興國際機場同步開通試運營。

中新社報導，新機場線一期工程全長41.36公里，途經豐台區、大興區。全線共設3座車站，由北向南依次為草橋站、磁各莊站和北航站樓站。依照規劃，新機場線將從草橋站向北延伸約3.5公里，直至麗澤商務區，與建設中的地鐵14號線、16號線及規劃中的11號線換乘，並在麗澤商務區北區結合車站設置一座城市航站樓，提供值機和行李託運服務。

北京新機場線指揮部辦公室主管工程師劉宏濤介紹，新機場線一期工程站間距長、斷面大、施工組織難、技術要求高。經過建設方多次論證，精細計算，通過增加設備投入、現場改裝鋪軌機、科學合理組織施工等措施，確保按期實現長軌通。

在車站施工方面，新機場線三座車站已全面封頂，正在進行裝修和設備安裝。目前新機場線正在進行第二階段動車調試工作，現在已經進入設備裝修和安裝階段，預計6月中旬進入全線動車調試工作。

劉宏濤表示，新機場線採用的是目前中國內地城市軌道交通車輛運行速度最高等級的車輛。設計最高時速達到160公里，從草橋到北京大興國際機場最快僅需19分鐘。

北京市重大項目辦相關負責人介紹，新機場線建設首次採用了軌道交通、高鐵、高速公路和市政地下綜合管廊共構共廊的新模式，集約化利用土地資源。

在列車控制上，採用了完全自主知識產權的全自動駕駛系統，不僅可以實現無人駕駛，還可實現列車自動喚醒、檢測、休眠等功能，進一步提升車輛的可靠性和可維護性。