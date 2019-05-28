高校台籍畢業生招聘 釋逾2000職缺

2019-05-28 01:47 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建福州26日舉辦2019年高校台籍畢業生專場招聘會。 新華社 分享 facebook 「築夢第一家園．2019年高校台籍畢業生專場招聘會」26日在福州舉行。130多家在閩用人單位參加，提供面向台籍學生和台灣青年的崗位需求達2147個。

中新社報導，本場招聘會屬公益性質，由福建省人民政府台港澳事務辦公室、福建省人力資源和社會保障廳、福建省教育廳和中國海峽人才市場聯合舉辦。

應聘現場，許多來自福建以及浙江、江蘇等周邊省份的2019屆高校台籍畢業生前來求職，不少台灣有意赴大陸發展的台灣青年在獲悉招聘資訊後也前來尋求發展機會。

應屆台籍畢業生主要來自廈門大學、浙江大學、福州大學、福建師範大學等十多所知名高校。用人單位以在閩國企、上市公司、院校、醫院為主，涵蓋管理類、金融類、文體教育、市場營銷、電子信息、臨床醫學等專業。半數以上參會企業為國有企事業單位，提供層次多樣、類別豐富的招聘崗位，部分職位月薪高達30000元人民幣。

在集美大學美術專業就讀的台籍學生郭宇晨即將畢業，他希望可以留在廈門工作。在此次招聘會上，他向三棵樹塗料股份有限公司等企業投遞了簡歷。他說，這些企業起薪比在台灣就業會高上不少，待遇很好，希望可以把握住機會。

福建省人民政府台港澳事務辦公室經濟處處長魏明蒂表示，繼上個月海峽人才網「築夢第一家園．台灣青年就業廣場」專區上線開通後，福建又策劃此次招聘會，是建設「台胞台企登陸的第一家園」的一個有益嘗試。