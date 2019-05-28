119人取得在閩台灣人才職稱

2019-05-28 01:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省人力資源和社會保障廳（簡稱「人社廳」）指出，截至今年3月，已有119名台灣人才取得在閩台灣人才職稱。 中新社報導，自去年福建省「66條惠及台胞措施」發佈以來，福建省人社廳推動人社領域閩台交流合作，推出一系列惠台利民政策舉措，取得良好成效。

福建率先開展在閩台灣人才職稱評審試點（工程、經濟、農業、衛生4項）、直接採認台灣地區職業技能資格試點（中式烹調師、西式烹調師、美容師、美髮師、汽車維修工等5個職業）、台灣地區居民職業技能鑒定試點（已開放248個職業工種技能鑒定）。

至３月底，已有119名台灣人才取得在閩台灣人才職稱，3500多名台灣專技人才取得國家職業資格證書，4100多名台灣同胞取得國家職業技能資格。

在實施大陸台生和台灣人才到事業單位就業政策方面，選聘一批台灣專才到高校、科研院所、園區和自貿區任職，目前有78名台籍人才在福建省事業單位入編工作。

在出台台胞職業培訓補貼政策方面，支持在閩參加職業培訓台胞與福建省居民同等待遇享受職業培訓補貼；福建先後設立34個台灣青年創業基地，吸引9600多名台灣青年人才來閩創業發展。

此外，福建率先放寬台資人力資源服務准入，支持設立大陸首家台資獨資人力資源服務機構，現已引入11家台資獨資機構。