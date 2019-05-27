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會見郁慕明 滬台辦主任李文輝：繼續加大對台企幫扶

2019-05-27 19:41聯合報 記者林宸誼╱即時報導

新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率領的台灣各界人士代表團，27日與上海台商舉行座談，上海市台辦主任李文輝表示，上海將繼續加大對台企幫扶力度，推動企業加快轉型升級，協助和引導更多台企台商台胞把握上海「五個中心」建設重大機遇，參與國家「一帶一路」戰略和重點地區經濟發展。

李文輝指出，上海也將繼續為中小台企和台灣基層民眾謀福祉，不斷擴大廣大台商台胞的收益面和獲得感。

除了李文輝，包括上海市台辦副主任王立新，全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏等參加座談。

李文輝對代表團一行來滬參訪表示歡迎，並介紹了上海台資企業的總體情況和上海支持台企台商發展的主要措施。

李文輝表示，上海是大陸台企台商最為集中的地區之一，已經成為廣大台商在大陸投資的高地、安居的家園、樂業的熱土。

近年來，上海先後公布「上海市台灣同胞投資權益保護規定」、「關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法」等支持台資企業發展的地方性法規和政策性文件，逐步為台灣同胞在上海投資、就業、創業、就學、生活提供與大陸同胞同等待遇。

郁慕明表示，此次率團參訪大陸，就是要圍繞兩岸關係與民族復興開展對話協商，深入交換意見，加強交流合作，共同推動兩岸關係和平發展，願積極促進台灣各界與上海在各個領域深化合作，實現互利共贏，共創美好明天。

新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率領的台灣各界人士代表團，27日與上海台...
新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率領的台灣各界人士代表團，27日與上海台商舉行座談。新黨/提供
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上海台商郁慕明
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