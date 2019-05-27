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外來禍種？小龍蝦讓盱眙「穿金衣」

2019-05-27 16:41世界日報 中國新聞組／北京27日電

小龍蝦被列為「入侵物種」，但很多人因為美味的小龍蝦而知道了江蘇省淮安市盱眙縣。如今，有「小龍蝦之都」、「龍蝦之城」美名的盱眙縣年產龍蝦10萬噸，盱眙龍蝦餐飲加盟店超過2000家，龍蝦產業從業人員近20萬人。盱眙龍蝦品牌價值達180.71億元人民幣，龍蝦產業規模超百億人民幣。

中新網客戶端報導，「這裡是平原水鄉，京杭大運河等四河穿越而過，擁有兩個濕地公園。城市面積四分之一是水面。」淮安市副市長王紅紅在22日舉行的「盱眙鄉村治理與特色產業發展研討會」上表示，受益於得天獨厚的條件，盱眙大力發展龍蝦產業，實現鄉村振興。目前盱眙龍蝦品牌價值已達到180億，位居中國水產類價值品牌第一名。

盱眙縣委書記梁三元介紹，盱眙不斷加快城鎮化和農業現代化步伐，但城鄉公共服務依然存在差距，農村產業發展、脫貧攻堅任務艱巨繁重。「盱眙以龍蝦產業作為鄉村振興的重要抓手，將小龍蝦做成了大文章。」梁三元說。

他指出，目前，全縣「蝦稻共生」面積65萬畝，較常規一稻一麥畝均增收2500元人民幣以上。盱眙龍蝦產業已由最初的「捕撈+餐飲」，延伸為包括種苗培育、蝦稻種養、龍蝦物流、烹飪製作，工廠化加工出口等為一體的全產業鏈，盱眙龍蝦品牌價值達180.71億元人民幣，盱眙龍蝦產業規模超百億。

中國漁業協會副會長崔偉梁在會上表示，隨著網路時代的發展，小龍蝦一夜成為網紅產品，四年以來獲得爆發式增長，市場規模已超過千億元人民幣，人均消費達到近百元人民幣。

小龍蝦
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