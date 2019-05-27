小龍蝦再列「入侵物種」 網友：把你吃成瀕危物種

2019-05-27 16:41 世界日報 中國新聞組／北京27日電



小龍蝦上榜入侵物種。 新華社 分享 facebook

雲南21日發布《雲南省外來入侵物種名錄（2019版）》（以下簡稱《名錄》），其中，深受中國「吃貨」熱愛的小龍蝦，被列入第Ⅱ級嚴重入侵類。有網友調侃：「價錢便宜點，入侵物種給你吃成瀕危物種」。但有專家呼籲，靠「吃」不能解決問題，還要考慮生態平衡等問題。

新京報報導，雲南此次發布的《名錄》將入侵物種分為5大類，包括Ⅰ級惡性入侵類、Ⅱ級嚴重入侵類、Ⅲ級局部入侵類、Ⅳ級一般入侵類、Ⅴ級有待觀察類。是中國首個省級外來入侵物種名錄。

中國科學院昆明植物研究所所長孫航指出，嚴重入侵類是指在省級層面上對經濟和生態效益造成較大的損失與影響。

中新網微信公眾號報導，克氏原螯蝦（小龍蝦）原產於墨西哥東北部和中、南美洲。20世紀30-40年代引入中國，經人工養殖和自然擴散，逐漸擴散到北京、天津、河北、湖南、雲南等地。克氏原螯蝦的入侵給中國的生態環境和國民經濟帶來嚴重影響，導致引入地生物多樣性的喪失，並與土著種競爭食物、棲息地等資源，嚴重威脅土著物種的生存。

小龍蝦第二次登「入侵榜」

而小龍蝦成為入侵物種，並不是新聞，早在2010年，環保部和中科院指定的《中國第二批外來入侵物種名單》中，小龍蝦赫然在列。在2013年，中新社也曾報導過一起小龍蝦入侵雲南昆明滇池入湖河道的事件，小龍蝦還曾「蛀空」雲南元陽梯田。

據了解，小龍蝦可透過捕食本地動植物、攜帶和傳播致病源等方式危害土著物種，同時其掘洞習性對水利工程有破壞作用，嚴重的可能引發決堤洪澇等險情。

曾參與中科院昆明動物研究所就對滇池流域小龍蝦分布範圍和種群數量全面調查項目的杜麗娜說：「小龍蝦入侵滇池可追溯到2000年，昆明晉寧一村民從武漢帶小龍蝦回來養殖，隨後因繁殖數量增多就丟棄到滇池中。2006年時，小龍蝦已分布在滇池整個湖體，包括出水口螳螂川。主要分布區在草海、滇池南部及滇池西岸。」

杜麗娜提到，小龍蝦的入侵，將嚴重威脅一些滇池特有的魚類的生存，或導致其滅絕。

學者：「吃」解決不了問題

然而，「生態殺手」小龍蝦卻難以徹底消滅。杜麗娜坦言：「小龍蝦治理沒有特效辦法，只能通過截斷、圍擋等手段控制其生存範圍。而大量人工捕撈反而會擴大其種群生存空間，從而刺激小龍蝦加速繁殖。」

吃貨們沒想到，夏天夜宵必備的小龍蝦，竟然被列為入侵物種。網友們紛紛稱要幫助消滅入侵物種，很多網友還表示，小龍蝦沒被消滅，主因是價格太高。

這種觀點有失偏頗。北京師範大學生命科學院教授廖萬金告訴新京報，如果「吃貨」能解決一切問題，就不會出現生物入侵了。