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趙無極「三聯作1987-1988」 1.78億港元拍出

2019-05-27 14:52世界日報 香港27日電

佳士得香港春拍「亞洲20世紀及當代藝術」夜拍日前落幕，最受注目的趙無極「三聯作1987-1988」將拍場氣氛帶入最高潮，以港幣7500萬元起拍，喊出超過十口價，最後以港幣1.78億元（含佣金，約2267萬美元）成交，成為趙氏拍賣史上第四高價，也讓他的畫作再添一幅過港幣億元成交的作品。

佳士得春拍趙無極「三聯作1987-1988」畫作 拍出1.78億高價 (取材自佳...
佳士得春拍趙無極「三聯作1987-1988」畫作 拍出1.78億高價 (取材自佳士得)
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佳士得香港今年春拍推出趙氏在拍場出現的第二大作品「三聯作1987-1988」，此幅畫為首度現身拍場，「三聯作 1987-1988」高200公分、闊486公分，創作於1987至1988年，這也是他1980年代中最大型且最重要的三聯作之一，尺幅僅次於去年蘇富比香港秋拍的「1985年6月至10月」。去年香港蘇富比秋拍以5.1億港元天價成交的「1985年6月至10月」（高280公分、闊1000公分），刷新三項拍賣紀錄：趙無極世界拍賣紀錄、亞洲油畫世界拍賣紀錄，及香港拍賣史上最高成交畫作。

該幅畫作估價港幣1.2億至1.5億元（約至元），25日拍賣結果出爐，最後以港幣1.78億元（含佣金）成交。原先外界認為，該幅應會進入趙氏前三大拍賣紀錄，不過最後是居第四名。

趙無極「三聯作1987-1988」畫作 拍出1.78億高價 (取材自佳士得)
趙無極「三聯作1987-1988」畫作 拍出1.78億高價 (取材自佳士得)
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據了解，該幅畫在拍賣前，即有中、港、台及東南亞等藏家詢問，最後極有可能由中國大陸買家奪得。

未受中美貿易戰影響

另外，趙無極「17.01.66」估價港幣7500萬至9000萬元，此幅為趙氏生前極為鍾愛的一件作品，曾自藏多年，本次在佳士得香港春拍上拍，最後以港幣9855萬元（約1255萬美元）成交，價格是在佳士得預期之中。

佳士得亞洲區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，對拍賣成績很滿意，也看得出市場表現強勁；佳士得亞洲20世紀和當代藝術部主席張丁元指出，這次夜拍是近三年最好成績之一，看得出最近的美中貿易戰沒有直接影響。

另據大公報報導，另一焦點拍品「02.01.65」屬於趙無極「狂草時期」之作。他以中國草書的力量與動感，結合西方抽象表現主義，創作出別具一格的畫風。此畫2010年在香港佳士得拍賣以2082萬港元成交。「02.01.65」本季以「估價待詢」上拍，實際估值約港幣9500萬至1億元，當晚由港幣7000萬元起拍，至港幣9000萬元卻因無人承價而流拍。

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