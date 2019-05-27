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徒弟失控撞巴士站 八旬教車師傅不治

2019-05-27 14:52世界日報 香港27日電

影片來源：臉書

觀塘道牛頭角下邨對開26日下午發生奪命車禍。一輛私家車疑路滑失控剷撞巴士站，4名候車者及時走避，但仍被碎片濺傷，車內3人亦受傷，其中85歲關姓教車男師傅清醒送院後突惡化終不治，闖禍47歲鄭姓女司機因涉危險駕駛引致他人死亡被捕扣查。

文匯報報導，送院不治的關翁任職教車師傅已數十年，至近年因年邁才半退休。肇事私家車是關翁教車所用的「師傅車」，前座乘客位配有緊急輔助煞車腳掣。涉事的鄭姓女司機以前是關翁的學生，出事前她與女兒約關師傅飲茶敘舊，豈料師傅將車交由「徒弟」代駕送返住所途中卻發生意外。

女徒弟車剷巴士站 85歲教車師傅猝亡 (取材自截圖)
女徒弟車剷巴士站 85歲教車師傅猝亡 (取材自截圖)
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據報導，肇事私家車昨午沿觀塘道駛住藍田，至牛頭角下邨近港鐵九龍灣站附近一處彎位時，疑因路滑失控，直剷路旁巴士站，猛撞站頭廣告燈箱後反彈掉頭，車尾再掃撞巴士站牌才停下。事發時巴士站有多名市民候車，幸均及時走避未被撞及，但其中4名男女仍遭玻璃及碎片濺傷手腳，而肇事私家車上3人亦告受傷。事後大批救援人員趕至，初時各傷者均清醒，豈料私家車關姓男乘客送院後情況惡化不治。

報導稱，受意外影響，現場一度封路以便調查肇因及清理，警方事後以涉嫌危險駕駛拘捕私家車女司機，將循事發環境、車速及機件等多方面調查。

女徒弟車剷巴士站 85歲教車師傅猝亡 (取材自截圖)
女徒弟車剷巴士站 85歲教車師傅猝亡 (取材自截圖)
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