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江蘇東台人民醫院爆感染 69名洗腎病人染Ｃ肝

2019-05-27 12:04中央社 上海27日電

中國江蘇省東台市人民醫院發生重大醫療失誤，因感染管理不確實，造成69名血液透析（俗稱洗腎）患者感染C型肝炎

財新網27日晚間報導，江蘇省鹽城市東台市人民醫院血液透析病人爆發院內丙肝（C型肝炎）感染。感染者是在4至5月間陸續被發現的，幾十名接受血液淨化技術的患者先後被檢測出感染丙肝病毒。

新京報今天引述東台市委宣傳部表示，5月13日，東台市衛健委接到市人民醫院發生院內感染的報告。經對所有血透患者的篩查檢測，共診斷確認Ｃ肝病毒感染69例。專家組調查認定，此次事件是一起因醫院感染管理制度落實不到位等原因，所造成的院內感染事件

中國新聞周刊報導，目前，該院官網的「醫院領導」一欄已經找不到院長殷立國的資料。

中國大陸過去也多次發生洗腎病人在醫院感染Ｃ肝事件，2009年至2011年間，山西、安徽、河南、遼寧等地多家基層醫院都出現血液透析病人感染Ｃ肝事件。2016年，陜西省商洛市鎮安縣醫院又有39名洗腎患者感染Ｃ肝。

C型肝炎主要經由血液感染，受到C型肝炎病毒感染的患者，於急性期後，有85%以上會變成慢性，甚至有20%會轉為肝硬化，最後變成肝癌，中國直到1989年才確認Ｃ肝病毒的存在。

患者肝炎血液透析
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