親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

明天請早！不到半小時 好市多人氣美食只剩滿滿空紙箱

當5歲童手機成癮… 20年後50萬人恐失明

當官3年交出40項建設 歷史名人蔣元樞的兩岸情緣

2019-05-27 09:19聯合報 記者林宸誼╱即時報導

當官3年交出40項建設，平均每月至少1項，該紀錄由清乾隆間出任台灣知府、人稱「蔣公子」的蔣元樞締造，恰逢今年是蔣元樞誕生280年，廈門朝宗宮邀請多名文史界前輩開設「玉沙坡講壇」，首期活動由廈門著名文史專家彭一萬開講「蔣元樞的海峽兩岸情緣」。

廈門朝宗宮管委會主任林招治表示，玉沙坡地靈人傑，人文底蘊豐厚，許多名人墨客曾於此地留下千古佳話，以研學活動來宣傳廈門港的歷史風華，以接地氣的人文故事讓更多人瞭解、認識老廈門這塊「熱土」，特別是能夠普及在青少年朋友的身上，使「廈門港的發祥地」更加讓世人所熟悉。

「同學們，你們看我手中這張圖片，他就是我今天要跟大家分享的主角，名叫蔣元樞。」活動一開始，彭爺爺拿著蔣元樞卡通形象圖片，吸引同學們的目光。

彭爺爺表示，蔣元樞是江蘇常熟人，在福建多地任知縣，後升任為廈門海防同知，在玉沙坡建造了「接官亭石牌坊」，題刻「盛世梯航」、「天南都會」盛讚廈門港的繁華景象；1774年從玉沙坡登船赴台擔任台灣知府兼任福建分巡台澎兵備道兼理學政（台灣的最高行政長官）。

蔣元樞在台3年，建設民生、軍政、文教，北到淡水廳雞籠城的望樓，西到澎湖的西嶼燈塔，還修寺廟、造橋樑、立殯舍、興營房、治鹽場、置碼頭、建工廠……建樹良多，老百姓將他奉為神明，稱他為「蔣公子」。

1777年，蔣元樞在台南接官亭以廈門玉沙坡「盛世梯航」牌坊為藍本，興建了「鼇柱擎天」「鯤維永奠」坊，同樣採用花崗岩和青鬥石建造，由惠安工匠打造，高達8.19公尺。

同學們聽得津津有味，意猶未盡，「盛世梯航和天南都會是什麼意思？」「蔣元樞到臺灣當大官也是在玉沙坡坐船的嗎？」面對同學們紛紛提出各式問題，彭爺爺一一解答，滿足各種想法。

公園小學三年三班26名同學，包括1名台籍生認真聆聽「彭爺爺講故事」：家長洪燕玲表示，身為土生土長的老廈門，一直希望小孩能夠接觸更多閩南文化，朝宗宮展開「聽爺爺講故事」的研學活動，讓小朋友們可以更多瞭解鄉情、鄉事、鄉人，期望能夠讓小朋友參加更多類似的活動。

帶隊前來參加活動的班主任石晶，是首次近距離接觸閩南文化，她指出能夠在週末和同學們相聚在玉沙坡畔，聆聽彭老師講閩南歷史文化名人的故事，讓人深感幸福。

參加研學活動的台籍生林家禾活動結束後表示，聽了彭爺爺講的蔣元樞的故事，他在臺灣做大官，為大家做了很多好事，我要努力學習，以後也可以用所學知識為大家做好事。

值得一提的是，蔣元樞家鄉人、常熟市書法家李政，專門題寫了「紀念蔣元樞誕辰二百八十周年――蔣元樞的海峽兩岸情緣」，為活動增色。

廈門港的發祥地「玉沙坡」，曾是延平郡王鄭成功，進行通洋裕國的口岸，也曾是兩岸百年間唯一渡口。

廈門著名文史專家彭一萬（左一）為孩子們和家長解說「盛世梯航」牌坊來由。廈門朝天宮...
廈門著名文史專家彭一萬（左一）為孩子們和家長解說「盛世梯航」牌坊來由。廈門朝天宮/提供
分享
廈門著名文史專家彭一萬（站立者）為孩子們和家長講述「蔣元樞的海峽兩岸情緣」。廈門...
廈門著名文史專家彭一萬（站立者）為孩子們和家長講述「蔣元樞的海峽兩岸情緣」。廈門朝天宮/提供
分享

廈門福建淡水
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

白貓熊…黑色去了哪兒？

2019-05-27 01:08

兩岸學者 共探東錢湖石刻群

2019-05-27 02:07

「南宋徐謂禮文書」 武義縣博物館首展

2019-05-27 02:07

陳建清 江南繭畫第一人

2019-05-27 02:06

趙無極「三聯作1987-1988」拍出

2019-05-27 02:06

廈門思明台胞驛站 兩岸青年「打卡」

2019-05-27 02:06

長壽鄉詔安 文風盛 營養好 103歲還能打拳

2019-05-27 02:06

閩台文創周 參觀民眾多

2019-05-27 02:06

搭循環經濟商機 上海百腦匯推「好匯修」服務

2019-05-27 00:06

兒子騎無牌車遭扣查 家長恐嚇警：他未成年捅你不犯法

2019-05-26 20:48

活肉墊！徒手接墜樓童 熱血男瞬間被砸昏

2019-05-26 17:58

冰島接任北極理事會主席國 鼓勵中國扮演積極角色

2019-05-26 13:03

山東貨輪二氧化碳泄露 10死19人留院

2019-05-26 11:51

來頭不小！應戰美國女主播 劉欣曾獲英語演講冠軍

2019-05-26 11:35

文革再現？陸師遭學生舉報「損害國家聲譽」被貶圖書館

2019-05-26 10:28

全球首現 四川卧龍發現白化大貓熊

2019-05-26 09:54

上海巡禮／大白兔奶糖 用香氛喚回童年

2019-05-26 00:51

台閩海上直航 常與媽祖同行

2019-05-26 00:51

世界絕美沙灘 西沙風景如詩如畫、海水五彩斑斕

2019-05-25 20:51

全球首例 四川拍到白化大貓熊

2019-05-25 18:35

《復仇者4》中國熱賣卻下檔…爆出「護航說」

2019-05-25 16:38

網揭復旦女大生為李彥宏獻歌 批一流大學沒有靈魂

2019-05-25 15:37

飯店馬桶詭異小洞？ 女學生洗澡疑遭老闆全程直播

2019-05-25 14:07

目睹「六四」屠殺 吳仁華30年記錄血腥歷史

2019-05-25 14:02

樂視網董事長換人 劉延峰接替劉淑青

2019-05-25 13:25

變態男港鐵自瀆 「白液」濺女子小腿

2019-05-25 12:55

澳門威尼斯人賭場 被搶310萬元籌碼

2019-05-25 12:54

中國鐵建曝光重工地下裝備製造基地 「國產盾構機」亮相

2019-05-25 12:43

中國農業部： 非洲豬瘟候選疫苗找到了

2019-05-25 12:10

「鳥中大熊貓」 震旦鴉雀現身江蘇

2019-05-25 12:09

少年淪「販毒騾子」 吞下60顆海洛因球

2019-05-25 12:08

全班47名學生45人被他打 家長聯名要校園小霸王退學

2019-05-25 10:31

茅台貪腐擴大 再逮茅台電商董事長聶永

2019-05-25 10:02

杜月笙神預言這段姻緣！ 百年故居…門眉透玄機

2019-05-25 09:00

北京新機場線一期工程 9月試運營

2019-05-25 00:22

香江風情／香港青年 升學口味大變

2019-05-25 00:22

癡漢出沒...車廂地板「白色液體」 女子小腿也沾到

2019-05-24 20:04

元朗裘錦秋疑設「品德隊」 拍片播放懲罰學生

2019-05-24 18:25

黃台仰、李東昇獲庇護／德：憂港反對派空間收窄 中：勿干涉

2019-05-24 17:45
看更多

熱門文章

大陸現在水果有多貴？李克強問了也嚇一跳

2019-05-26 15:39

美台「三個首次」 港媒：台海恐變火藥庫隨時爆

2019-05-26 14:44

任正非：靠自己不靠美國 做2萬枚「不死的華為」獎章

2019-05-26 23:05

來頭不小！應戰美國女主播 劉欣曾獲英語演講冠軍

2019-05-26 11:35

活肉墊！徒手接墜樓童 熱血男瞬間被砸昏

2019-05-26 17:58

挺華為 深圳宣布境外人才個所稅逾15%部分政府補貼

2019-05-27 00:23

嚇到李克強！山東蘋果為何暴漲3倍？

2019-05-27 01:08

服役倒數計時 中共自製航母再度海試

2019-05-26 10:58

德中關係現轉折 恐影響香港特首德國行

2019-05-26 22:12

陸媒筆戰升級 央視竟稱美國政客有被害妄想症

2019-05-26 21:32

貿易摩擦讓人民幣承壓 中國稱做空必巨損

2019-05-26 15:41

兒子騎無牌車遭扣查 家長恐嚇警：他未成年捅你不犯法

2019-05-26 20:48

白貓熊…黑色去了哪兒？

2019-05-27 01:08

會見郁慕明 滬市委書記李強：開放才有機會

2019-05-26 23:00

中共地下黨之子出書 揭50年代兩岸諜戰史

2019-05-26 16:58

當官3年交出40項建設 歷史名人蔣元樞的兩岸情緣

2019-05-27 09:19

冰島接任北極理事會主席國 鼓勵中國扮演積極角色

2019-05-26 13:03

山東貨輪二氧化碳泄露 10死19人留院

2019-05-26 11:51

數博會登場 全球頂級企業都來了

2019-05-27 02:07

人行緊盯中小銀行流動性

2019-05-26 23:25

5G傳輸 遠程指導3台手術

2019-05-27 02:07

香港支聯會「六四」30周年遊行 再籲平反六四

2019-05-26 21:36

FII拚在地化 陸籍幹部空降

2019-05-26 23:33

台幹西進 市場大門變窄

2019-05-26 23:34

搭循環經濟商機 上海百腦匯推「好匯修」服務

2019-05-27 00:06

工信部：美加關稅 衝擊可控

2019-05-26 23:25

美加徵關稅衝擊 中國工信部：影響總體可控

2019-05-26 12:02

兩岸微流行／貿戰新武器 唱紅打美

2019-05-27 01:08

保護外觀設計 陸擬入海牙協定

2019-05-27 02:08

德陽四川航展 會展中心將亮相

2019-05-27 02:08

「南宋徐謂禮文書」 武義縣博物館首展

2019-05-27 02:07

兩岸學者 共探東錢湖石刻群

2019-05-27 02:07

浦江創新論壇 啟動滬人工智能試驗區

2019-05-27 02:08

大陸．資金．對策／規劃境外公司遷冊重點

2019-05-26 23:25

北京瞭望／新九評的經濟訊號…

2019-05-26 23:25

台幹赴陸…貢獻>薪酬 才能生存

2019-05-26 23:14

紀念六四30週年 香港支聯會按慣例遊行

2019-05-26 16:20

趙無極「三聯作1987-1988」拍出

2019-05-27 02:06

六四30週年中國加強網路審查 人工智慧扮要角

2019-05-26 20:24

廈門思明台胞驛站 兩岸青年「打卡」

2019-05-27 02:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top