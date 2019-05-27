當官3年交出40項建設 歷史名人蔣元樞的兩岸情緣

2019-05-27 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



當官3年交出40項建設，平均每月至少1項，該紀錄由清乾隆間出任台灣知府、人稱「蔣公子」的蔣元樞締造，恰逢今年是蔣元樞誕生280年，廈門朝宗宮邀請多名文史界前輩開設「玉沙坡講壇」，首期活動由廈門著名文史專家彭一萬開講「蔣元樞的海峽兩岸情緣」。

廈門朝宗宮管委會主任林招治表示，玉沙坡地靈人傑，人文底蘊豐厚，許多名人墨客曾於此地留下千古佳話，以研學活動來宣傳廈門港的歷史風華，以接地氣的人文故事讓更多人瞭解、認識老廈門這塊「熱土」，特別是能夠普及在青少年朋友的身上，使「廈門港的發祥地」更加讓世人所熟悉。

「同學們，你們看我手中這張圖片，他就是我今天要跟大家分享的主角，名叫蔣元樞。」活動一開始，彭爺爺拿著蔣元樞卡通形象圖片，吸引同學們的目光。

彭爺爺表示，蔣元樞是江蘇常熟人，在福建多地任知縣，後升任為廈門海防同知，在玉沙坡建造了「接官亭石牌坊」，題刻「盛世梯航」、「天南都會」盛讚廈門港的繁華景象；1774年從玉沙坡登船赴台擔任台灣知府兼任福建分巡台澎兵備道兼理學政（台灣的最高行政長官）。

蔣元樞在台3年，建設民生、軍政、文教，北到淡水廳雞籠城的望樓，西到澎湖的西嶼燈塔，還修寺廟、造橋樑、立殯舍、興營房、治鹽場、置碼頭、建工廠……建樹良多，老百姓將他奉為神明，稱他為「蔣公子」。

1777年，蔣元樞在台南接官亭以廈門玉沙坡「盛世梯航」牌坊為藍本，興建了「鼇柱擎天」「鯤維永奠」坊，同樣採用花崗岩和青鬥石建造，由惠安工匠打造，高達8.19公尺。

同學們聽得津津有味，意猶未盡，「盛世梯航和天南都會是什麼意思？」「蔣元樞到臺灣當大官也是在玉沙坡坐船的嗎？」面對同學們紛紛提出各式問題，彭爺爺一一解答，滿足各種想法。

公園小學三年三班26名同學，包括1名台籍生認真聆聽「彭爺爺講故事」：家長洪燕玲表示，身為土生土長的老廈門，一直希望小孩能夠接觸更多閩南文化，朝宗宮展開「聽爺爺講故事」的研學活動，讓小朋友們可以更多瞭解鄉情、鄉事、鄉人，期望能夠讓小朋友參加更多類似的活動。

帶隊前來參加活動的班主任石晶，是首次近距離接觸閩南文化，她指出能夠在週末和同學們相聚在玉沙坡畔，聆聽彭老師講閩南歷史文化名人的故事，讓人深感幸福。

參加研學活動的台籍生林家禾活動結束後表示，聽了彭爺爺講的蔣元樞的故事，他在臺灣做大官，為大家做了很多好事，我要努力學習，以後也可以用所學知識為大家做好事。

值得一提的是，蔣元樞家鄉人、常熟市書法家李政，專門題寫了「紀念蔣元樞誕辰二百八十周年――蔣元樞的海峽兩岸情緣」，為活動增色。