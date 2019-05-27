搭循環經濟商機 上海百腦匯推「好匯修」服務

2019-05-27 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



循環經濟被政府列為是「5＋2」產業創新政策之一，加上上海致力於推動垃圾分類，藍天集團旗下在大陸3C賣場百腦匯，在上海推出新一波轉型策略，成立專修3C產品的「好匯修」，其中還包括二手置換服務，為有閒置IT產品困擾的民眾，提供一個環保回收的解決之道。

百腦匯新零售中心總經理高偉倫表示，現今人們的生活已經脫離不開科技產品，這些琳琅滿目的電子產品出現故障的時候，怎麼修、去哪裡修，成為了困擾大眾的一個難題。

但維修市場中存在的不規範的維修人員、亂收費、以次充好等行為層出不窮，讓人無法放心，高偉倫指出，作為專業的科技智慧廣場，看見了民眾對於電子產品售後維修的煩惱，因此成立了「好匯修」全能科技維修品牌。

高偉倫表示，今年4月「好匯修」已經在廈門店、重慶店先行開業，9月廣州店也將開幕「好匯修」，未來自有物業的商場都會逐步轉型調整，從加強顧客體驗和服務的方向提升附加價值。

「好匯修」位於商場四樓，是上海最齊全的科技產品維修中心，維修品類涵蓋電腦、平板、手機、相機、耳機、IQOS、資料恢復和二手置換，其中二手置換服務，更是為有閒置IT產品困擾的民眾提供一個環保回收的解決之道。

在當今科技日新月異的快速發展下，民眾普遍家中都有閒置IT產品，直接丟棄會產生IT垃圾，造成環保課題，若透過二手置換，讓民眾在斷舍離之餘，也可以輕鬆做環保。

百腦匯表示，「好匯修」擁有公開合理的價格、全程透明的維修過程、專業開放式的維修服務體驗、明亮舒適的貴賓室級環境，在維修過程中全程錄影並呈現在螢幕上，修理過程可全程親見，1個月質保加3個月延保服務，外加百腦匯「統一管理、統一收銀」的專屬保障，完全消除消費者的顧慮。

百腦匯還創立「滔滔堂」，以淺顯易懂、生動有趣的方式，傳播科技新知，作為推廣智慧生活的基地，成為智慧品牌廠商與消費者的橋樑，今年5月在華為和中國聯通的支持下，在「滔滔堂」架設5G基地台，並展示華為最新5G手機，成為上海首批線下體驗點。