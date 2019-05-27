親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

搭循環經濟商機 上海百腦匯推「好匯修」服務

2019-05-27 00:06聯合報 記者林宸誼╱即時報導

循環經濟被政府列為是「5＋2」產業創新政策之一，加上上海致力於推動垃圾分類，藍天集團旗下在大陸3C賣場百腦匯，在上海推出新一波轉型策略，成立專修3C產品的「好匯修」，其中還包括二手置換服務，為有閒置IT產品困擾的民眾，提供一個環保回收的解決之道。

百腦匯新零售中心總經理高偉倫表示，現今人們的生活已經脫離不開科技產品，這些琳琅滿目的電子產品出現故障的時候，怎麼修、去哪裡修，成為了困擾大眾的一個難題。

但維修市場中存在的不規範的維修人員、亂收費、以次充好等行為層出不窮，讓人無法放心，高偉倫指出，作為專業的科技智慧廣場，看見了民眾對於電子產品售後維修的煩惱，因此成立了「好匯修」全能科技維修品牌。

高偉倫表示，今年4月「好匯修」已經在廈門店、重慶店先行開業，9月廣州店也將開幕「好匯修」，未來自有物業的商場都會逐步轉型調整，從加強顧客體驗和服務的方向提升附加價值。

「好匯修」位於商場四樓，是上海最齊全的科技產品維修中心，維修品類涵蓋電腦、平板、手機、相機、耳機、IQOS、資料恢復和二手置換，其中二手置換服務，更是為有閒置IT產品困擾的民眾提供一個環保回收的解決之道。

在當今科技日新月異的快速發展下，民眾普遍家中都有閒置IT產品，直接丟棄會產生IT垃圾，造成環保課題，若透過二手置換，讓民眾在斷舍離之餘，也可以輕鬆做環保。

百腦匯表示，「好匯修」擁有公開合理的價格、全程透明的維修過程、專業開放式的維修服務體驗、明亮舒適的貴賓室級環境，在維修過程中全程錄影並呈現在螢幕上，修理過程可全程親見，1個月質保加3個月延保服務，外加百腦匯「統一管理、統一收銀」的專屬保障，完全消除消費者的顧慮。

百腦匯還創立「滔滔堂」，以淺顯易懂、生動有趣的方式，傳播科技新知，作為推廣智慧生活的基地，成為智慧品牌廠商與消費者的橋樑，今年5月在華為和中國聯通的支持下，在「滔滔堂」架設5G基地台，並展示華為最新5G手機，成為上海首批線下體驗點。

消費者可在第一時間體驗5G高速感、AIoT應用以及最新智慧產品，正式宣告百腦匯進入5G新時代，為打造以AIoT為主軸的科技智慧廣場。

好匯修維修師正維修手機。上海百腦匯/提供
好匯修維修師正維修手機。上海百腦匯/提供
分享
上海百腦匯旗艦店。特派記者林宸誼/攝影
上海百腦匯旗艦店。特派記者林宸誼/攝影
分享

上海3C和服
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

兒子騎無牌車遭扣查 家長恐嚇警：他未成年捅你不犯法

2019-05-26 20:48

活肉墊！徒手接墜樓童 熱血男瞬間被砸昏

2019-05-26 17:58

冰島接任北極理事會主席國 鼓勵中國扮演積極角色

2019-05-26 13:03

山東貨輪二氧化碳泄露 10死19人留院

2019-05-26 11:51

來頭不小！應戰美國女主播 劉欣曾獲英語演講冠軍

2019-05-26 11:35

文革再現？陸師遭學生舉報「損害國家聲譽」被貶圖書館

2019-05-26 10:28

全球首現 四川卧龍發現白化大貓熊

2019-05-26 09:54

上海巡禮／大白兔奶糖 用香氛喚回童年

2019-05-26 00:51

台閩海上直航 常與媽祖同行

2019-05-26 00:51

世界絕美沙灘 西沙風景如詩如畫、海水五彩斑斕

2019-05-25 20:51

全球首例 四川拍到白化大貓熊

2019-05-25 18:35

《復仇者4》中國熱賣卻下檔…爆出「護航說」

2019-05-25 16:38

網揭復旦女大生為李彥宏獻歌 批一流大學沒有靈魂

2019-05-25 15:37

飯店馬桶詭異小洞？ 女學生洗澡疑遭老闆全程直播

2019-05-25 14:07

目睹「六四」屠殺 吳仁華30年記錄血腥歷史

2019-05-25 14:02

樂視網董事長換人 劉延峰接替劉淑青

2019-05-25 13:25

變態男港鐵自瀆 「白液」濺女子小腿

2019-05-25 12:55

澳門威尼斯人賭場 被搶310萬元籌碼

2019-05-25 12:54

中國鐵建曝光重工地下裝備製造基地 「國產盾構機」亮相

2019-05-25 12:43

中國農業部： 非洲豬瘟候選疫苗找到了

2019-05-25 12:10

「鳥中大熊貓」 震旦鴉雀現身江蘇

2019-05-25 12:09

少年淪「販毒騾子」 吞下60顆海洛因球

2019-05-25 12:08

全班47名學生45人被他打 家長聯名要校園小霸王退學

2019-05-25 10:31

茅台貪腐擴大 再逮茅台電商董事長聶永

2019-05-25 10:02

杜月笙神預言這段姻緣！ 百年故居…門眉透玄機

2019-05-25 09:00

北京新機場線一期工程 9月試運營

2019-05-25 00:22

香江風情／香港青年 升學口味大變

2019-05-25 00:22

癡漢出沒...車廂地板「白色液體」 女子小腿也沾到

2019-05-24 20:04

元朗裘錦秋疑設「品德隊」 拍片播放懲罰學生

2019-05-24 18:25

黃台仰、李東昇獲庇護／德：憂港反對派空間收窄 中：勿干涉

2019-05-24 17:45

陸航空公司向波音索賠 預估損失已逾180億

2019-05-24 17:43

獲德國政治庇護 黃台仰：不再主張港獨

2019-05-24 17:42

逃犯條例修訂 港評論員：林鄭月娥配合北京已是不歸路

2019-05-24 16:00

貧農當上棉王 山東首富病逝

2019-05-24 13:55

熱熱熱！北京南苑機場停機坪 高溫50℃

2019-05-24 12:43

非洲豬瘟全淪陷後 大陸公布：找出了候選疫苗

2019-05-24 12:38

淘寶退貨秀 蹭穿族不花錢、互幫退貨族還能發財

2019-05-24 11:59

男子百米衝刺阻止失控大貨車 被網友讚為飛車俠

2019-05-24 09:50

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

大陸現在水果有多貴？李克強問了也嚇一跳

2019-05-26 15:39

他靠「賣現金」賺錢…行動支付風險 在陸漸漸浮現

2019-05-26 10:00

貿易戰燒成媒體戰 央視、福斯兩女主播周四開戰

2019-05-26 10:05

美台「三個首次」 港媒：台海恐變火藥庫隨時爆

2019-05-26 14:44

六四學運將滿30年 這件事讓王丹崩潰了...

2019-05-26 09:27

來頭不小！應戰美國女主播 劉欣曾獲英語演講冠軍

2019-05-26 11:35

活肉墊！徒手接墜樓童 熱血男瞬間被砸昏

2019-05-26 17:58

任正非：靠自己不靠美國 做2萬枚「不死的華為」獎章

2019-05-26 23:05

服役倒數計時 中共自製航母再度海試

2019-05-26 10:58

文革再現？陸師遭學生舉報「損害國家聲譽」被貶圖書館

2019-05-26 10:28

郭樹清：投機做空人民幣 必遭巨損

2019-05-26 00:51

台海最大巡航救助船 福建開工

2019-05-26 00:51

全球首現 四川卧龍發現白化大貓熊

2019-05-26 09:54

貿易摩擦讓人民幣承壓 中國稱做空必巨損

2019-05-26 15:41

德中關係現轉折 恐影響香港特首德國行

2019-05-26 22:12

兒子騎無牌車遭扣查 家長恐嚇警：他未成年捅你不犯法

2019-05-26 20:48

人民日報批美：以「有罪推定」搞科技霸權

2019-05-26 09:43

彭博資訊專欄／三大理由 人行不該硬守匯價

2019-05-26 02:10

銀保監會：做空人民幣代價大

2019-05-26 01:00

台閩海上直航 常與媽祖同行

2019-05-26 00:51

正面交鋒 中美防長下周新加坡會談

2019-05-26 09:50

陸媒筆戰升級 央視竟稱美國政客有被害妄想症

2019-05-26 21:32

北上資金賣A股 規模創高

2019-05-26 01:00

冰島接任北極理事會主席國 鼓勵中國扮演積極角色

2019-05-26 13:03

中共地下黨之子出書 揭50年代兩岸諜戰史

2019-05-26 16:58

估損180億…13陸籍航空 向波音索賠

2019-05-26 00:51

山東貨輪二氧化碳泄露 10死19人留院

2019-05-26 11:51

上海巡禮／大白兔奶糖 用香氛喚回童年

2019-05-26 00:51

會見郁慕明 滬市委書記李強：開放才有機會

2019-05-26 23:00

美加徵關稅衝擊 中國工信部：影響總體可控

2019-05-26 12:02

香港支聯會「六四」30周年遊行 再籲平反六四

2019-05-26 21:36

紀念六四30週年 香港支聯會按慣例遊行

2019-05-26 16:20

六四30週年中國加強網路審查 人工智慧扮要角

2019-05-26 20:24

陸企人物／姜森瀚堅持到發現自己心中的大陸

2019-05-26 12:48

搭循環經濟商機 上海百腦匯推「好匯修」服務

2019-05-27 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top