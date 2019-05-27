長壽鄉詔安 文風盛 營養好 103歲還能打拳

2019-05-27 02:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



有著「福建南大門」之稱的詔安縣，不久前被聯合國國際老齡問題研究所認證為「世界長壽鄉」。連日來，「長壽鄉」也成為當地民眾茶餘飯後談論的熱門話題。

中新社報導，詔安地處福建省最南端，閩粵兩省交界處，全縣面積1293.6平方公里。官方數據顯示，截至2018年12月，詔安縣人口數625400人，其中，90歲以上高齡老年人口2936人，99周歲高齡老年人62人；100歲以上高齡老年人71人，即平均不到1萬人中就有1位百歲老人。

「七十小弟弟，八十多來兮，九十不稀奇，一百笑嘻嘻。」詔安鄉間流傳著這樣的順口溜。詔安百歲老人大都身體健康、心平氣靜，能做家務活，有的老人甚至還能外出運動。

南詔鎮103周歲的周如惜老人就是其中一個。她經常外出晨運，甚至還能打拳，動作相當靈活。周如惜的外孫女說，她外婆每天早上五、六點起床，只帶毛巾和一件衣服，便去公園運動，呼吸清新空氣。「她堅持獨自去，不讓我們陪同，每天的步數能有8千步左右」。

同樣住在南詔鎮的沈鸞仔109周歲，是當前詔安年齡最大的百歲老人。她與兒子、兒媳同住，起居生活得到悉心照顧。

詔安初唐之時稱南詔，取「南詔安靖」之義，命名為詔安縣，至今有489年歷史。民國版「詔安縣誌」記載，乾隆時期有沈起龍夫婦壽終均為126歲。歷代朝廷褒揚壽星，詔安建有「百歲坊」、「貞壽坊」5座，「百歲祠」3座。

廈門大學詔安畫派研究中心副主任沈瑞生，去年曾將詔安的百歲老人集中到百歲坊，安排一批畫家為其寫生。他感言，詔安是「中國書畫藝術之鄉」，自古文風鼎盛，文化底蘊深厚，書畫藝術心平氣靜的基因也是讓詔安人長壽的因素。

在當地民眾看來，健康的飲食和營養，與長壽密切相關。詔安海岸線綿長，水產豐富；素有「瓜果之鄉」的美譽。「富硒區青梅、茶葉、雞蛋、蔬菜等30多種農產品達到國家富硒標準。」詔安縣衛生健康局局長陳毅楠表示，詔安富硒土壤種出來的食物富含硒，對於老壽星的健康功不可沒。