廈門思明台胞驛站 兩岸青年「打卡」

2019-05-27 02:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上百名兩岸青年25日齊聚廈門市龍山文創園，在一場特別的「海峽兩岸原創廣場舞」熱身後，開始「打卡」廈門市思明區台胞驛站的行程，開啟一天的廈門市思明區的環遊體驗之旅。

中新社報導，活動中，台灣青年和大陸青年共同組隊，前往思明台胞驛站7個聯誼點參與打卡挑戰任務。各個台胞驛站還融入了各具特色的挑戰任務。例如，曾厝垵聯誼點設計了涉台人民調解委員會業務闖關環節，實景演繹如何為台胞提供法律援助；龍山聯誼點啟達台享創業基地設計了青創政策輔導流程的細節型遊戲。

活動從籌辦到實施，台胞都全程參與，這不僅促進了兩岸青年之間的溝通，也能讓參與其中的台青瞭解廈門、瞭解各個台胞驛站聯誼點的功能和特色服務，在需要的時候能够找到對應的服務。此次「思明環遊記·『驛』起嗨Fun行」活動，也是思明台胞驛站四周年慶典主題活動。

2015年5月25日，思明區台辦成立大陸首個「O2O」模式（線上加線下）的台胞聯誼平台—思明台胞驛站，通過「線上咨訊交流、線下沙龍式互動」的方式，為在思明區轄內就學、就業、創業、生活的台商台胞們搭建立體式的網絡與實體聯誼平台。

目前思明區已成立曾厝垵、沙坡尾、江夏堂、龍山、官任、前埔西、觀音山等7個台胞驛站，提供涉台法律調解、兩岸宗親交流、創業就業輔導等多樣化服務。

廈門市思明區人民政府台港澳事務辦公室主任戴麗珠表示，目前台胞驛站每年服務約5千多名台胞。希望未來能够繼續貼近台胞需求，推出更多創意性活動，打造台胞家園。