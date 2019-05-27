陳建清 江南繭畫第一人

2019-05-27 02:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「這樣的藝術品太有趣了！」接過四枚印有中國臉譜的繭畫時，挪威教育國際部的工作人員JonBell不由發出這樣的讚嘆。這四枚臉譜繭畫由中國工藝美術學會會員陳建清親手製作。作為中國江南繭畫創始人，陳建清與繭畫的故事由來已久。

中新社報導，挪威教育國際部訪問團近日到浙江省桐鄉市茅盾中學參訪，準備開展學習中文項目，當地校方贈送對方一幅極具江南地域特色的繭畫。橢圓形的蠶繭上，經過烘、染、固化、繪畫和藝術組合等處理，孫悟空、京劇臉譜等，生動有趣，惟妙惟肖。

小小的繭畫緣起於烏鎮。那是1999年，恰逢烏鎮旅遊開發。如何能讓遊客在遊玩後，保留一份關於江南的記憶？作為當地的美術工作者，陳建清思考這個問題良久。一枚蠶繭闖入他的視線，陳建清茅塞頓開。

中國是世界上最早發明養蠶、繅絲、印染和刺綉的國家，被世界公認為「絲國」。而江南四季分明，氣候宜人，適宜蠶寶寶生長，有著江南絲府的美譽。以蠶繭為載體，創作出具有中國元素的畫作，既能夠代表中國傳統文化，又有著江南民俗的風情。

然而，要想在表面不平整又非常小巧的蠶繭上作畫十分不易。製作過程中，如果對蠶繭的硬化和蠶蛹的乾化處理稍有不慎，蠶蛹便會破繭而出，表面上的畫也會因為時間的流逝而失色、變質。一次次的嘗試後，2006年，陳建清終於將繭畫由概念變成了現實，並獲得專利，成為名副其實的「中國江南繭畫第一人」。

2016年，江南繭畫在世界互聯網大會上登台亮相，由陳建清團隊創作的江南繭畫系列作品，作為官方文化禮品，為海內外遊客保留一份別樣記憶。