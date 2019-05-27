兩岸學者 共探東錢湖石刻群

2019-05-27 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在惟妙惟肖的石刻群中穿梭、用手觸摸石像上斑駁的時光印痕，來自海峽兩岸的20餘位專家學者25日在浙江寧波，考察東錢湖畔的露天「江南兵馬俑」，共探文化遺存的保護和傳承密碼。

中新社報導，寧波東錢湖畔擁有豐富的南宋歷史遺跡，其中南宋石刻群早在2001年就被列為中國大陸重點文物保護單位，是中國目前保存最為完整、最具規模的南宋歷史遺存。

此次考察線路包括燕子窩墓道石刻、南宋宰相史浩的神道碑遺跡、南宋宰相史彌遠墓道、南宋冀國夫人葉氏太君墓道石刻、南宋越國公史詔墓道石刻（石椅）等。

台灣長庚大學講座教授黃寬重表示：「東錢湖石刻群保護得非常好，此次考察的都是原址地保護的南宋遺跡。如今，有些地區的文物保護陷入了『以舊換新』、『急功近利』等歧路，失去了歷史原貌和文化沉澱的韻味，東錢湖石刻群的修舊如舊、活態保護之路，值得各地借鑒。」

滄桑滿布的石刻群猶如「活化石」，為歷史提供了實體佐證。台灣大學歷史系教授方震華表示，史浩、史彌遠、史嵩之三代為相，正是因為這顯赫的權勢，才能建造這令人嘆為觀止的石刻群。「以往我們在文獻中只瞭解史家的政治實力，而親臨遺址現場，則可實地考證史家的顯赫家世和創業過程」。

台灣師範大學歷史系副教授李宗翰也感嘆說：「我是專門研究宋史的，今天通過實地考察墓葬群和石刻群，得以一窺南宋時期漢族的墓葬制度、衣冠服飾、雕塑工藝水平，獲得了文獻之外的諸多信息。」