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兒子騎無牌車遭扣查 家長恐嚇警：他未成年捅你不犯法

2019-05-26 20:48香港01 記者姜庚宇／報導

涉案少年的家長恐嚇警察。 圖／百色市委政法委
涉案少年的家長恐嚇警察。 圖／百色市委政法委
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廣西百色隆林自治縣警方本月初查處一宗未成年人無證駕車案件，事後涉案少年的家長竟為孩子「強出頭」，不但多次大鬧派出所，還揚言孩子會毆打、殺死警員，「我孩子捅你也不犯法的，他未成年！」

據廣西百色市委政法委消息，隆林縣岩茶鄉交警中隊5月4日依法查扣未成年人王某彪駕駛的一輛無牌電單車 ，並停放在派出所內做進一步處理。5月12日，警員發現該電單車不翼而飛，經偵查後發現，王某彪夥同另一名未成年人王某濤，趁警員不備時將其盜走。

消息指出，5月18日，警員再次將涉案摩托車扣押，豈料王某濤的父母竟通過電話辱罵警員。5月20日，王某濤父親王某金糾集王某彪父親王某東及親屬3次大鬧派出所，警員不斷勸導和解釋法律法規，但王某金等人不聽勸阻，還不斷辱罵、語言威脅並推搡警員，甚至揚言孩子會殺死警員。

官方公布的現場短片顯示，一名成年男子向警員聲稱「我孩子捅你也不犯法的，他未成年！」另一名成年男子則說「你惹他冒火（生氣），他十二三歲，殺你都不犯法」。

官方通報指，警員將鬧事人員全部控制。目前，疑犯王某金、王某東因涉嫌尋釁滋事罪被依法刑事拘留，案件在進一步辦理中。網民對此議論紛紛，有人說「子不教父母之過！以後，除了危害社會，更是害了自己！」「未成年人保護法該改改了」。

延伸閱讀：

報告指內地9成未成年人使用互聯網　其中4成鍾愛「抖音」類App

【心存僥倖】浙江5少年持關公刀搶劫：聽說法律對未成年人處罰輕

文章授權轉載自《香港01》

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