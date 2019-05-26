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冰島接任北極理事會主席國 鼓勵中國扮演積極角色

2019-05-26 13:03世界日報 中國新聞組／北京26日電

冰島接任北極理事會主席。圖／世界日報提供
冰島接任北極理事會主席。圖／世界日報提供
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冰島5月從芬蘭接過北極理事會輪值主席國的職務，在未來兩年主理北極事務期間，冰島歡迎中國參與北極事務，但會盡最大努力鼓勵中國在北極地區扮演積極角色。

美國之音報導，冰島外交部長索爾達森日前在北極投資論壇上說，冰島謀求建立一個經濟繁榮、社區健康發展和環境得到保護的北極地區。他並表示， 冰島將與包括中國在內的所有對北極感興趣的國家一道努力實現這一目標。

索爾達森說：「如果我們要在近期和遙遠的未來為實現這項目標達成良好共識的話，那麼我們不能排除任何一方，因為北極將是一個國際區域。」

冰島是第一個與中國簽訂自由貿易協定的歐洲國家，為中國2013年成功獲得北極理事會觀察員身分扮演了關鍵角色，也為中國近年來快速增加在北極的活動提供了便利。

報導指出，北京在2018年自稱中國是「近北極國家」， 甚至將北極納入備受爭議的一帶一路框架。但是包括美國在內的一些北極國家，對中國在北極的活動以及北京對北極的戰略意圖表示憂慮。

格陵蘭駐美國代表奧爾森表示，他歡迎中國積極投資格陵蘭。奧爾森說：「我想你不會看到我們會對跟中國軍事合作感興趣。首先，我們沒有這個責任。其次，我們希望看到一個和平與安全的北極。」

冰島稱會盡力鼓勵中國扮演積極角色。 歐新社
冰島稱會盡力鼓勵中國扮演積極角色。 歐新社
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