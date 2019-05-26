山東貨輪二氧化碳泄露 10死19人留院

2019-05-26 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



大陸官媒新華社報導，山東威海港口一艘貨船，周六（25日）下午4時二氧化碳泄漏，造成10人死亡，另有19人留院治療，無生命危險。

涉事貨船為來自福建的「金海翔號」，隸屬福建海運集團，當時停泊在威海龍眼港維修，其間由於三副操作失誤，導致船載消防系統二氧化碳泄漏。