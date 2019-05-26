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山東貨輪二氧化碳泄露 10死19人留院

2019-05-26 11:51聯合報 記者羅印冲╱即時報導

大陸官媒新華社報導，山東威海港口一艘貨船，周六（25日）下午4時二氧化碳泄漏，造成10人死亡，另有19人留院治療，無生命危險。

涉事貨船為來自福建的「金海翔號」，隸屬福建海運集團，當時停泊在威海龍眼港維修，其間由於三副操作失誤，導致船載消防系統二氧化碳泄漏。

報導指，公安已拘留涉案人員，並已清理現場，強調沒有次生災害。

事發地點位於山東威海龍眼港（紅標示）。香港明報
事發地點位於山東威海龍眼港（紅標示）。香港明報
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