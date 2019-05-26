來頭不小！應戰美國女主播 劉欣曾獲英語演講冠軍

2019-05-26 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中美貿易戰意外延燒到兩國主播台，美國福斯商業頻道（Fox Business）女主播特麗里甘（Trish Regan）和中國央視旗下中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣相約周四再戰。查詢劉欣背景，發現來頭不小，還曾獲得中國首屆大學生英語演講比賽冠軍。

劉欣是江蘇鎮江人，1993年考取南京大學外國語學院英語系，畢業後進入央視CCTV國際頻道工作，擔任中、英節目主持人。2011年起，擔任中央電視台駐瑞士日內瓦首席記者。現為中國國際電視台（CGTN）英語新聞節目主持人。

據百度百科和陸媒報導，劉欣除了第一外語的英語十分流利外，第二外語法語也相當熟練，還曾到法國弗朗什孔泰大學應用語言中心學習法語，取得法語高級資歷證書(DALF)。

劉欣外語能力好，就讀大學期間就拿過不少獎項。1995年3月，她獲得中國首屆全國大學生英語演講比賽冠軍。當年5月，獲得世界英語聯合會（ESU）舉辦的世界英語演講比賽冠軍。