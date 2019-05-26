全球首現 四川卧龍發現白化大貓熊

2019-05-26 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中國大陸四川臥龍國家級自然保護區管理局昨對外發布全球首張白色大貓熊照片，專家判斷，這是一隻基因突變的白化大貓熊。

香港明報報導，該照片為4月中旬由設置在保護區內海拔2000公尺左右的一部野外紅外觸發相機所拍攝。

照片所見，大貓熊全身白色，眼睛為紅色，不像一般大熊貓的模樣，環手腳位置及眼部的毛色呈黑色。