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《復仇者4》中國熱賣卻下檔…爆出「護航說」

2019-05-25 16:38世界日報 中國新聞組／北京25日電

漫威超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）已正式在中國下檔，總票房繳出42.4億元人民幣（約6.13億美元）佳績，勇奪中國影史外片票房冠軍寶座，若以中外影片統一排名來看，則僅次於《戰狼2》（8.2億美元）和《流浪地球》。

香港媒體報導，《復仇者4》4月24日在中國上映，即使票房大捷但卻無法獲得延長映期。有網友分析認為，或許是有關當局為防止《復仇者4》打破中國電影的賣座紀錄，才用行政手段「卡關」，但也有網友認為《戰狼2》一個月的票房已超過53億人民幣，《復仇者4》威脅不大，「護航說」可信度不高。

但另有人提出，中美貿易戰持續，且有愈演愈烈之熱，中國反美升溫，近日傳出擬頒「限美令」，禁止美國影視作品或任何「親美」相關題材在中國播出，由於中國近年成全球影業一大票倉，勢必重創好萊塢電影的票房。而證以以《復仇者4》的熱度卻無法獲准延長上映，或許「限美令」之說並非無因。

報導指出，近日網上流傳一則短訊似乎說明「限美令」並非空穴來風，內容如下：「各位影視項目負責同志請特別注意，我們所有項目請勿使用美國藝人、美國主創，更不要選擇赴美拍攝。如有類似計劃請更改，特殊情況請報告！」形容警示級別如同限韓令。

《復仇者4》在中國下檔，網友懷疑當局有心阻止其票房超越《戰狼2》。圖為復仇者...
《復仇者4》在中國下檔，網友懷疑當局有心阻止其票房超越《戰狼2》。圖為復仇者4中國版海報。 （取材自豆瓣電影）
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