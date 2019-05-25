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飯店馬桶詭異小洞？ 女學生洗澡疑遭老闆全程直播

2019-05-25 14:07香港01 記者李納德／報導

女學生在飯店被偷拍洗澡，校方居然想息事寧人？日前，江西宜春學院美術與設計學院一班學生，前往黃山黟縣西遞古民居景區寫生，入住當地一間叫華藝的飯店。其中一晚女學生洗澡時發現馬桶有鏡頭偷拍，檢查後發現女學生的4間房中，有3間都裝了偷拍鏡頭。學生自行報警，老闆對偷拍事件完全不否認，警方發現其手機裝有程式，學生洗澡影片有可能被直播。

不過有學生家屬指，校方事後要求不可張揚事件，不准發微博公開，甚至家長致電質問，校方亦不以為然。因為事發地點是寫生聖地，許多網友都曾經去過，甚至入住同一飯店，在網路上鬧得人心惶惶。

安徽省黃山腳下的黟縣是電影《臥虎藏龍》的重要取景地點，其中古村西遞、宏村位列世界文化遺產，是不少美術學生寫生熱點。大陸記者調查發現，華藝飯店一直以西安美術學院、貴州師範學院等院校的「寫生實習基地」自居。他們接觸到化名「倩倩」的受害人，她洗澡時發現廁所內有偷拍鏡頭。5月17日，她和學校60多名師生到飯店住宿，進行為期10天的寫生，她們照工作人員安排，27名女生被分配到3樓，37名男生住2樓，老師住1樓。

學生房有4張雙層床、廁所和浴室二合一，洗澡的蓮蓬頭緊貼馬桶。倩倩發現偷拍鏡頭藏在水箱中，鏡頭對準洗澡區域。她拆開水箱發現蓋子黏著一個黑色儀器，有天線、電視和指甲大小的鏡頭。

她告訴其他女同學，大家馬上檢查房間，發現女生入住的客房中，竟有3間裝了偷拍鏡頭，男生和老師房則未見鏡頭，但馬桶一樣有可疑小孔。5月23日，帶隊老師稱他們馬上報了警，飯店已被查封。當天下午，當地公安局確認事件，指朱姓老闆安裝鏡頭偷拍，正進行調查。

媒體向飯店查詢，對方稱老闆有事外出，最近不營業。被捲入事件的女學生家長們非常心急，擔心影片外流，而帶隊老師只稱學校未與飯店建立合作關係，其他不知情。

不過，有受害者家屬說出不同版本。其中一名被偷拍學生的姐姐5月23日在微博發文，稱妹妹和同學入住3晚後，洗澡時發現馬桶有異，學生是自行報警並取下馬桶蓋，拿出3張記憶卡交給警察。

有女生指，飯店老闆曾於下午進入女生房間，質疑是更換記憶卡。老闆對偷拍竟直認不諱，馬上被警員帶走。被偷拍的女生稱，警方發現老闆的手機裡裝有程式，洗澡影片有可能被直播，而老闆曾於3月從微信購買3台攝影設備，但女生指她們找出的鏡頭已很老舊。

學生發現馬桶有可疑小洞。　圖／翻攝自微博
學生發現馬桶有可疑小洞。　圖／翻攝自微博
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女學生拆開水箱發現蓋子黏著一個黑色儀器，有天線、電視和指甲大小的鏡頭。　圖／翻攝...
女學生拆開水箱發現蓋子黏著一個黑色儀器，有天線、電視和指甲大小的鏡頭。　圖／翻攝自微博
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文章授權轉載自《香港01》

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