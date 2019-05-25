中國鐵建曝光重工地下裝備製造基地 「國產盾構機」亮相

2019-05-25 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



上世紀60至70年代，中國修掘了很多「地下掩體」以防入侵，地下城的規模到底有多大？觀察者網今日曝光中國鐵建的重工地下裝備製造基地，並揭開挖隧道的開路先鋒「國產盾構機」的神秘面紗。

大陸各地省市遍佈大大小小的地下城，早已是公開的秘密，上世紀60至70年代，中國各地開挖地下城，是為了防止敵軍入侵或者投放原子彈。拿北京來說，估計當年至少有30萬北京民眾參與地下掩體的挖掘建設工程。如今，這座擁有30公里長隧道、占地面積達85平方公里、位於地下8至18公尺深處的地下城，仍完好如初地保留下來。

時至今日，地下城的修建還是沒有停止，不同的是，當年是人力用一鐵鍬一鐵鍬挖出來的，現在則有了「國產盾構機」；當年是為了避難的軍事用途，現在則是用於城軌建設，大陸省市已有40多座城市的高鐵、地鐵和軌交總里程已超5500公里，運營規模居世界第一。

觀察者網今日曝光中國鐵建的重工地下裝備製造基地，在中鐵裝備施工的隧道內，近距離目擊正在施工中的盾構機，深挖縱橫交織的地下網路。

據中鐵現場專家指出，為高鐵、地鐵開山闢路，挖隧道的「鋼鐵穿山甲」盾構機，在90年代只能向德國、日本、美國進口，當時科技受制於人，「技術專家要人家配，檢修還拉警戒線。」

於是中國中鐵裝備、中國鐵建重工從零幹起，硬是從設計圖紙開始自主設計、不斷研發和製造國產的盾構機。

第一台國產的鐵路大直徑盾構機直到2015年才問世，擁有完全自主智慧財產權，打破了國外近一個世紀的技術壟斷。

首台盾構機總長100米，重約1200噸，裝機功率超過4500千瓦，開挖直徑達到8.8公尺。體積龐大，所以一個簡單的動作，有時就要耗費數小時。

從龐大到精細，如今大陸國產盾構機已經廣泛應用到高鐵公路隧道、引水隧道，甚至國防工程，都可見國產盾構設備發揮最大的功能。