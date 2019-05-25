澳門威尼斯人賭場 被搶310萬元籌碼

2019-05-25 12:54 世界日報 香港新聞組╱澳門25日電



澳門威尼斯人四季酒店娛樂場昨清晨遭遇打劫，兩名男子以胡椒噴霧噴傷保安及荷官，搶走賭上一堆約值310萬港元(約40萬美元)籌碼後逃脫。澳門司法警察在廣東省公安廳協助下，昨午閃電拘捕三人，起回部分籌碼。

明報報導，事發昨清晨約5時半，兩名戴口罩男子闖入四季酒店娛樂場，用胡椒噴霧向一名大門保安及一名賭荷官施襲，再把一張百家樂賭一堆籌碼放入袋中後拔足狂奔，逃至門外分別乘兩輛的士離開。賭場初步點算共損失31個面值10萬港元(約1.2萬美元)籌碼。據澳門賭場慣常做法，一般會透過電腦系統停用被劫批次的籌碼，令賊人得物無所用，但有熟悉賭場運作人士表示，劫匪仍可透過洗黑錢等途徑把籌碼「漂白」。

據報導，事件為澳門首次有人胡椒噴霧於娛樂場犯案，因澳門禁用胡椒噴霧，相信賊人從外地偷運入境，司警目前尚未確認被盜籌碼有否裝有晶片，正與賭場商討凍結事宜。博彩監察協調局、司警及6間博企代表昨午召開緊急會議，商討娛樂場保安措拖，防止日後發生同類事件。

報導指出，案發後在廣東省公安廳協助下，澳門司警與珠海公安昨午採取拘捕行動，在內地拘捕兩名男主犯，另在澳門拘捕其中一男犯的女朋友，三人均為內地人，行動中起回部分籌碼。

資料顯示，澳門賭場大面額「現金碼」會裝有晶片，一旦被劫，賭場可即時凍結所有被劫批次籌碼，令劫匪得物無所用，賭場再以顏色不同的後備籌碼應市。

有熟知澳門賭場運作人士表示，鑄造新籌碼成本高昂，動輒數百萬元，每間賭場只會備有兩三套籌碼，當高風險時期過去，曾被停用批次的籌碼很大機會重用，賊人或可把贓款重新兌換，加上負責替賭場拉客的「疊馬仔」、在場內向賭客放高利貸的「扒仔」和兌換貨幣的兌錢黨，不時以半價至8折低價向遊客兜售籌碼，成為「漂白」贓款的途徑。

威尼斯人四季酒店。(取材自酒店官網) 分享 facebook