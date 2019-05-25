少年淪「販毒騾子」 吞下60顆海洛因球

2019-05-25 12:08 世界日報 中國新聞組／綜合報導



近年，人體販毒時有所聞。有毒販直言，在滇緬邊境線上，人體販毒已成「產業鏈」，透過網路招募、熟人介紹，不少來自貧困地區、學歷不高的年輕人參與其中。新華社報導，南京鐵路公安處日前破獲一起人體販毒案，四名人體販毒少年落網，17歲的馮玉是其中之一。

據報導，2018年9月中，馮玉偷渡至緬甸好吃好喝快一星期，終於接到了「任務」。 回憶吞嚥毒品的過程， 他眼中仍閃過一絲恐懼：「吞到56顆時，我吐了，胃脹得難受。」幾經討饒，最後勉強吞下60顆，每顆5克。

那些吞食毒品帶毒入境的人被稱為「騾子」，馮玉正是毒販們新招來的「騾子」。毒販們先進行「訓練」，將蘋果削成拇指大小，即一顆毒品大小，讓馮玉練習吞食。第一次參與販毒，馮玉很忐忑，毒販們威脅說如果中途退出，就要加倍賠償來時的各項開支，否則就要送到山上勞動兩年。馮玉橫下心，在監視下吞食這些海洛因，吞一次，喝口水，總共花了四、五個小時。」

吞完毒品，販毒組織者就將馮玉輾轉送他搭機前往成都。在成都機場附近一鐘點房稍作休息，又乘機前往湖南長沙，隨後打車到湖南懷化市漵浦縣。不想，在漵浦縣酒店排泄毒品時被抓，交易沒完成，之前說好的人民幣1萬元（約1450美元）報酬也沒了。

這些毒品被機器壓縮成圓柱狀，硬如石塊，長約3.8厘米，直徑約1.8厘米，外面包裹多層塑料。經南京市法醫鑑定中心鑑定，這些毒品均為高純度海洛因，淨重306.69克。

沿著線索追查，截至今年2月中旬，南京鐵路公安處又將其餘三名不滿18歲的販毒少年李有、高明、馬某以及背後組織者「飛哥」等犯罪嫌疑人一一抓獲。

「在滇緬邊境線上，每天何止上千人往境內帶毒。」看守所裡，遙控馮玉帶毒入境的丁一說得很直白。

丁一還表示，人體販毒已不同於過往，在滇緬邊境已然形成一個「產業鏈」。

江蘇省公安廳禁毒總隊提供的統計數據表明，2016年至2018年間，江蘇省公安機關共破獲人體販毒類案件17起。

綜合「飛哥」、丁一、馮玉等五名販毒嫌疑人的描述，報導指出，丁一所謂人體販毒「產業鏈」，主要指上游毒品包裝、「騾子」招募與管理、攜帶毒品入境交易等一系列環節。

馮玉說：「到緬甸，就是想掙點快錢，不想錢沒掙到，還搭進去一輩子。」