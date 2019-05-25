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中國農業部： 非洲豬瘟候選疫苗找到了

2019-05-25 12:10世界日報 記者戴瑞芬／綜合報導

致死率100%的「非洲豬瘟」，在中國席捲31個省市全部淪陷，原本對防疫束手無策的農業部，24日在中國農業科學院科研進展通報會上宣布，已經分離出第一株非洲豬瘟病毒，找到非洲豬瘟的候選疫苗

非洲豬瘟在去年8月1日首爆疫情，從遼寧省瀋陽市確診首例非洲豬瘟後，疫情由北向南，不到8個月，全中國31個省市無一倖免，全部淪陷。

豬瘟其實在養殖業不是絕症，傳統豬瘟在疫情發生後，都可以注射疫苗進行預防，為什麼非洲豬瘟卻防不勝防？

科技日報報導，事實上，非洲豬瘟跟傳統豬瘟差別很大，最根本的差異在它們的病原體根本不同。引發傳統豬瘟的病原體是單鏈結構的RNA病毒，結構相對簡單；引發非洲豬瘟的病原體是雙鏈結構的DNA病毒，結構相對複雜。

專家指出，非洲豬瘟病毒有多達24個基因型和150多種病毒蛋白，截至目前還有超過一半的蛋白功能未知，因此非洲豬瘟疫苗的遲遲無法問世，目前全世界都還沒有研製出來有效疫苗進行預防。

不過，中國宣布找到了非洲豬瘟的防疫鑰匙。中國之聲報導，哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗取得了階段性成果，分離了中國第一株非洲豬瘟病毒，建立了病毒細胞分離及培養系統和動物感染模型，創制了非洲豬瘟候選疫苗，

實驗室階段研究證明，其中兩個候選疫苗株具有良好的生物安全性和免疫保護效果，臨床前中試產品工藝研究初步完成。下一步，中國農業科學院將在疫苗實驗室階段研究進展的基礎上，加快推進中試與臨床試驗，以及疫苗生產的各項研究工作。

中國積極研發非洲豬瘟疫苗，圖為安徽阜陽一處豬舍。（路透）
中國積極研發非洲豬瘟疫苗，圖為安徽阜陽一處豬舍。（路透）
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非洲豬瘟疫苗疫情
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