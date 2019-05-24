海峽兩岸大學生電子競技大賽 10月昆山舉行

2019-05-24 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



電子競技近年在兩岸颳起風潮，成為兩岸年輕人新的社交和生活方式，繼以「兩岸一家親」為主題的海峽兩岸馬拉松賽之後，昆山24日宣布籌辦海峽兩岸大學生電子競技大賽，10月將有來自兩岸的20多支戰隊同台競技。

江蘇省電子競技運動協會副秘書長金榮耀表示，第三屆海峽兩岸大學生電子競技大賽將在昆山舉辦，昆山是長三角經濟圈中獨具個性和魅力的城市，是台商在大陸投資的聚集地之一，已經連續多年獲得全國綜合實力百強縣稱號，也是百戲之祖，昆曲的發源地。

金榮耀指出，電子競技是一個朝陽產業，以電競賽事為重點，電競文化為支撐，電競玩家為服務核心，形成遊戲開發、轉播動漫影視、電競主播、電競培訓等豐富的產業內容，2018年電競行業總收入達到人民幣880億元。

昆山24日舉行第三屆海峽兩岸大學生電子競技大賽暨第二屆昆山市電子競技城市巡迴賽新聞發布會，著力打造海峽系列體育品牌賽事。

昆山市文體廣電和旅遊局副局長陳琰指出，昆山是大陸台商投資最活躍，台商台企最密集，兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，10萬台商台胞扎根昆山，安居樂業，昆山秉承著兩岸一家親的理念，全力推動同等待遇落實、落細，著力打造海峽系列品牌賽事。

陳琰認為，選擇電子競技這個深受兩岸青少年喜愛的項目，對於增強兩地體育交流合作，增進兩岸青少年互動具有深遠的意義。

本屆大賽由江蘇省台辦、江蘇省體育局、江蘇省體育總會主辦，新北市體育總會、高雄市體育總會協辦，昆山市文體廣電和旅遊局、昆山市台辦、江蘇省電子競技協會、昆山市體育總會、昆山市電子競技協會承辦，昆山市偉大航路文化發展有限公司執行。

比賽選擇英雄聯盟和王者榮耀，這兩個深最受年輕人喜愛的電子競技專案展開角逐，6月將先行啟動第二屆昆山市電子競技城市巡迴賽，選拔昆山參賽戰隊。