獲德國政治庇護 黃台仰：不再主張港獨

2019-05-24 17:42 世界日報 香港新聞組／香港24日電



黃台仰。 路透資料照片 分享 facebook 黃台仰表示，他不再主張香港獨立，目前更重要的是香港的人權狀況和港人身分。他形容，「如果港人失去自己的身分，那港人便會在這場『遊戲』中消失」。

綜合外媒報導，黃台仰和李東昇透露更多身處難民營的經歷。兩人稱，他們在去年8月獲得難民資格前，至少有10個月時間先後在三所難民營居住，有時更與10名難民擠於同一間房，當中包括來自中國的維吾爾及藏族難民。

黃台仰表示，「沒人喜歡離開從小生長的地方。我付出了重大代價。」他自承，曾在德國街頭忍不住落淚，因為實在太想念家鄉和自身文化。

李東昇表示，對自己被迫離開香港感到傷心，認為一旦《逃犯條例》修訂草案獲得通過，將有更多港人流亡外國。他說：「香港顯然已失去原有的特殊國際地位。我們可能是頭兩名在歐洲國家取得庇護的香港難民，但令人遺憾，可能不會是最後一例。」

林榮基擬在台開書店

前銅鑼灣書店店長林榮基昨天透露，兩周後將在台灣啟動開設書店計畫。

中央社報導，計畫在台定居的林榮基昨天表示，黃台仰、李東昇獲德國政治庇護，這代表國際已承認香港確有政治犯。他也希望目前棄保潛逃台灣的李倩怡，也能獲德國政治庇護離開台灣。

林榮基表示，非常希望李倩怡能夠盡速離台，前往第三國接受政治庇護。「她一個女孩子孤身一人在台灣，不能工作、只能躲躲藏藏，無法正常生活，實在讓人擔心」。

另外，對於定居計畫，林榮基透露，目前仍在找工作，但計畫兩周後啟動開設書店計畫，目前已與唐山書店老闆陳隆昊洽談，「我想開在西門町，他有地方，也有書」。未來若無法繼續留在台灣，他還可以去加拿大，德國當然也是選擇之一，最後一個選項才是美國。

對於林榮基的居留問題，台灣陸委會副主委陳明祺表示，林榮基已依相關規定向內政部移民署提出延長停留申請，移民署也已核准。