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逃犯條例修訂 港評論員：林鄭月娥配合北京已是不歸路

2019-05-24 16:00世界日報 香港新聞組／香港24日電

香港評論員林和立認為，現在關乎香港前途問題重要事項包括一些重要條例的決定權都在北...
香港評論員林和立認為，現在關乎香港前途問題重要事項包括一些重要條例的決定權都在北京，所以如果習近平管治越來越強硬，香港特首林鄭月娥就算不同意，或心裡面不高興也毫無選擇，她唯一可以選擇的是辭職。 香港中通社
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港府動員各司局及公務員協助推銷《逃犯條例》修訂。多個消息來源證實，政務司長張建宗要求各部門首長今日到政府總部出席簡介會，讓公務員了解修例工作；政府最高層並發出指示，呼籲司局長等人發揮團隊精神，修例通過前如非必要應避免休假，盡量留在崗位支援。同時，政府高層要求公務員工會就修例表態，呼籲他們支持修例。

明報報導，張建宗發出指示，要求各部門首長今晨到政總演講廳參加簡介會，由保安局及律政司代表為高級公務員「補習」。另有消息人士稱，其實政府過往在有重要政策推出時，都會辦類似的大型簡介會，讓高層明白政府的工作優次及政策內容，及如何配合。有官員私下說，保安局或律政司之前未有向他們簡介或提供「雞精」資料，故他們也不敢貿然向界別推銷修例。

另據德國之聲報導，北京政府相繼就香港政府修訂《逃犯條例》表態支持，社會有聲音質疑是否要迫使建制派歸隊，就修例投贊成票。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，中央表態支持，令一眾建制派中對修例有懷疑的人士「歸隊」，將有助條例在立法會上通過。曾多次表示商界對修例有憂慮的自由黨榮譽主席田北俊表示，相信建制派屆時會全部歸隊投票贊成。

報導稱，香港評論員林和立認為，現在關乎香港前途問題重要事項包括一些重要條例的決定權都在北京，所以如果習近平管治越來越強硬，香港特首林鄭月娥就算不同意，或心裡面不高興也毫無選擇，她唯一可以選擇的是辭職，然而林和立認為這個可能性是等於零，林指出林鄭月娥很有野心去取悅北京，希望成為歷史上第一個可以連任的特首，所以配合北京的指示，「從林鄭月娥的角度來說，這是一條不歸路」。

香港特首北京公務員

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