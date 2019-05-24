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貧農當上棉王 山東首富病逝

2019-05-24 13:55世界日報 北京24日電

山東首富、山東魏橋創業集團有限公司創始人張士平因病逝世，享年73歲。 (取材自澎...
山東首富、山東魏橋創業集團有限公司創始人張士平因病逝世，享年73歲。 (取材自澎湃新聞)
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綜合報導指出，山東首富、山東魏橋創業集團有限公司創始人、原黨委書記、董事長張士平因病醫治無效，於23日17時03分逝世，享年73歲。

澎湃新聞與搜狐網報導，農家窮孩子出身的張士平從工人做起，逐步創辦山東魏橋創業集團，打造進入世界500強的企業；在張士平的帶領下，山東魏橋創業集團走出山東，成「亞洲棉王」、「鋁電巨頭」，創造了紡織、鋁業兩個行業的世界第一；魏橋創業集團在北海新區建設的鋁業產業園，也是濱州經濟發展史和企業發展史上的里程碑。

1964年，張士平進入社會工作，只有初中文化的他，從紅百斤重的棉花包做起，也幹過推車等累活雜活。1981年，35歲的張士平因「能吃苦、最勤勞」 被提拔為鄒平縣第五油棉廠廠長。

報導指出，鄒平盛產棉花，他接管的廠卻營運不佳，他上任後打破傳統，讓員工除了棉花外天天有活幹、有錢賺，把生產從棉花加工拓展到大豆、花生等油料加工，成為全行業第一個進入產油的人。他再打破企業等人上門採購的慣例，主動上門推銷，將工廠推上全國供銷工業的利潤第一名。1985年，張士平因此被選為全國商業勞動模範。

1989年，張士平開始建立紡紗廠，1994年創建鄒平縣魏橋棉紡織廠並任廠長，當年正值紡織行業連年虧損之際。張士平於1998年收購了濱州最大的國營棉紡織企業濱州一棉，2003年公司更名山東魏橋創業集團有限公司。2005年，他已把魏橋擴張成全球最大的棉紡織企業，張士平也因此被業界稱「亞洲棉王」。

報導指出，2000年至今，山東魏橋的發展主要圍繞在電解鋁產業，但在擴張紡織業版圖時遇到電力短缺的難題，集團於是發展出「魏橋模式」，透過自備電廠、自建電網，打破電網企業壟斷，平均電價水平比國家電網低三成以上，成本優勢使魏橋集團在電解鋁行業迅速崛起。魏橋集團旗下電解鋁板塊上市公司中國宏橋於2011年在港交所上市。

在張士平一手建立下，山東魏橋創業集團有限公司成為一家擁有11個生產基地，集紡織、染整、服裝、家紡、熱電等產業於一體的特大型企業，擁有中國宏橋、魏橋紡織兩家在香港上市的公司；旗下紡織、鋁電兩個業務板塊，均是全球規模最大、盈利最強。

據2018年《財富》世界500強，山東魏橋排名185位，2017年全年營業收入532.03億美元，利潤12.70億美元。截至2018年，山東魏橋已連續8年入選世界500強企業名單。

創業板塊北京

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