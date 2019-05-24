涉嫌違反治安管理處罰法 小米副總裁汪淩鳴丟飯碗

2019-05-24 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



小米集團人力資源部23日晚間在內部發出處罰通知，指小米非洲地區負責人、國際部副總裁汪淩鳴因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十四條有關猥褻之規定，被公安機關予以行政拘留五日處罰。小米集團對汪淩鳴進行辭退。

中新網報導，《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十四條的內容為：猥褻他人的，或者在公共場所故意裸露身體，情節惡劣的，處五日以上十日以下拘留；猥褻智力殘疾人、精神病人、不滿十四周歲的人或者有其他嚴重情節的，處十日以上十五日以下拘留。

對此，小米公關部回應稱：目前曝光的郵件內容，就是我們公司的態度。

公開資料顯示，汪淩鳴曾任話機世界集團首屆董事、天語手機副總裁等職務。2017年上半年，他加入小米，負責銷售和服務業務。據稱，雷軍引入汪淩鳴的主要原因之一，是看中他在終端管道的布局能力。

但從小米後來公布的財報看，2018年小米中國區銷量並沒有明顯改觀，汪淩鳴隨後就被安排至海外市場，負責開拓業務。