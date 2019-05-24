熱熱熱！北京南苑機場停機坪 高溫50℃

2019-05-24 12:43 世界日報 北京24日電



新京報與中新網報導，熱浪侵襲持續高溫，使北京昌平陽坊路面溫度達37℃，南苑機場停機坪實測溫度更高達50℃，包括上海、福建等多地紛紛上調高溫津貼標準。熱到爆的天氣也造成農作物損害情形擴大，例如北京昌平區一處蘋果園就傳出蟲害，蘋果嫩葉葉片的背面長滿蚜蟲。

北京這裡42℃！天壇綠化隊改用水管降溫：一天澆2次 (取材自中新網) 分享 facebook

新京報報導，小滿過後，天氣逐漸進入「燒烤」模式，有句農諺：「高溫乾旱蟲害氾濫，陰雨連綿病爆發。」在北京市昌平區陽坊鎮西馬坊村雲河興旺果園的蘋果樹已經掛果，但嫩葉葉片的背面都長了蚜蟲。果農尚保英說，天熱就愛長蜜蟲（繡線菊蚜），蟲子還會招來螞蟻來吃它，控制不住，蘋果就掉了。

翻轉枝頭查看，每根枝條頂端嫩葉背面都有淡黃色蚜蟲，少的十幾隻，多的密密麻麻數不清。報導指出，這種蟲會吸食汁液，使樹葉或幼果呈現褪綠斑點，造成樹葉橫向捲曲或蜷縮，枝條乾枯。果農只有適度澆水調節，緩解高溫熱對果樹造成的危害。

熱熱熱蘋果長蚜蟲櫻桃樹難受 (取材自中新網) 分享 facebook

另外，高溫也使櫻桃樹加速果實成熟，果個較小。報導說，北京林業果樹科學研究院研究員張開春表示，高溫發育過快最大的影響是果子的個頭，也會引起病蟲害。

南苑機場停機坪驕陽似火，新京報實測溫度高達50℃，不少旅客抱怨著「太熱了，怎麼那麼曬？」更加快了登機的腳步。停機坪的工作人員則是幾乎每天都在「戰鬥」狀態，在烈日下必須穿長衣及長褲，邊工作邊擦額頭的汗水，衣服早已被汗浸濕。天壇公園綠化隊也改用水管降溫，一天澆兩次。

南苑機場停機坪實測溫度高達50 °C (取材自中新網) 分享 facebook

另中新網報導，今年包括上海、福建在內的省市上調了高溫津貼標準。例如上海夏季高溫津貼標準就從每月200元人民幣(約28美元)調整為每月300元。