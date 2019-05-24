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淘寶退貨秀 蹭穿族不花錢、互幫退貨族還能發財

2019-05-24 11:59聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

如果你在淘寶上買一條褲子，把手插進口袋摸到一張衛生紙，千萬不要感到驚奇，因為還有人摸到的是一張5元人民幣

利用網購「7天無理由退貨」規則，淘寶上出現了試穿完就退貨，從不花錢的「蹭穿族」；甚至出現職業退貨人，利用網購買二退一優惠的「退款不退貨」漏洞，最高可以月入人民幣5萬，兩年攢一套房；更進一步組織化建立互幫退貨群，群友互通一起發財。

商業MBA報導，今年五一小長假淘寶爆出消費糾紛，有人一口氣買了18件衣服，假期一過就退貨一件不留。後來店家加她的微信才發現，她和姐妹在西藏旅遊一路自拍，正是穿著被無賴退貨的衣服。

報導指出，淘寶上活躍的6億用戶，蹭穿族只是冰山一角。

這群人專門在網上買衣服，穿一段時間就退貨，他們的需求很明確，旅遊、度假、約會、面世、參加婚禮，但最終目的只有一個：穿完就退。

而蹭穿族假借試衣的名義，發揮到極致還能抱團進化成職業免費穿衣群，相約找一些星鑽小店蹭穿，1年365天不穿重樣，且從來不花一分錢。

職業免費穿衣群再進化就成職業退貨人。靠著網購退款不退貨的實戰經驗，以幾百元不等收費招徒弟相偕走偏門，一般月收入從人民幣幾千起步，勤快點的最高可以月入人民幣5萬，兩年就能攢一套房。

報導指出，網購職業退貨人最離譜是有人利用網購促銷買二退一的優惠，填同一個單號，一來一去不僅白得一件衣服，而且還賺到了另一件衣服的錢。靠著這套打法，她月淨賺人民幣14萬。

職業退貨人還形成了一條教育培訓的產業鏈「互幫退貨群」，讓商家聞風喪膽。他們透過淘寶ID建群，一件衣服A買回去穿兩個月，然後讓B幫忙買一件同款，把那件舊的退回去，最後A轉錢給B。

有人不建群，自己註冊幾個小號，用不同的地址倒來倒去。更有甚者，買3件退1件，如果家裡有舊衣服不想要了，那麼正好直接發舊衣服。

最離譜是店主收到的退貨竟然是一年前賣出去的內褲。原來買家買了一條穿了一年後，再買一條然後藉口退貨拿舊內褲充數，倒楣的賣家就被系統規則強行退貨了。

蹭穿族挑戰電商平臺的購物規則，專家認為，現在支付寶都實名制，那麼店商平臺也可以建一個誠信機制，提醒買家購物必須遵循誠信原則。

利用網購退貨規則，蹭穿族進化成職業退貨人，一般月收入從人民幣幾千起步，勤快點的最...
利用網購退貨規則，蹭穿族進化成職業退貨人，一般月收入從人民幣幾千起步，勤快點的最高可以月入人民幣5萬，兩年就能攢一套房。取自商業MBA
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利用網購蹭穿，最離譜是店主收到的退貨竟然是一年前賣出去的內褲。原來買家買了一條穿...
利用網購蹭穿，最離譜是店主收到的退貨竟然是一年前賣出去的內褲。原來買家買了一條穿了一年後，再買一條然後藉口退貨拿舊內褲充數，倒楣的賣家就被系統規則強行退貨了。取自商業MBA
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蹭穿族假借試衣的名義，發揮到極致還能抱團進化成職業免費穿衣群，相約找一些星鑽小店...
蹭穿族假借試衣的名義，發揮到極致還能抱團進化成職業免費穿衣群，相約找一些星鑽小店蹭穿，1年365天不穿重樣，且從來不花一分錢。取自商業MBA
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