男子百米衝刺阻止失控大貨車 被網友讚為飛車俠
22日上午7時，浙江溫州322國道文成縣大嶨鎮龍川路段，一輛聯結車在下坡路段飛馳，但車內竟然沒有駕駛。此時，一名男子快速跑向聯結車，抓住右車門、跳上車並拉起手刹車，才讓車子緩緩停下。
這段視頻在網路曝光後，許多網友紛紛為該男子按讚，並稱其為「飛車俠」。
據了解，飛車俠本名劉文忠，今年42歲，是一名挖土車司機。
溫州網報導，河南信陽籍的郭姓司機22日上午開著聯結車，載運石料前往文成縣西坑鎮，在路經322國道文成縣大嶨鎮龍川段時，發現刹車有問題。
於是，他將車子停在路邊，拿車上的一塊木板墊在車輪下，而自己則鑽到車底調整刹車。不料，由於當時是下坡路段，車子開始往下滑。
劉文忠說，他當時剛好開私家車去上班，經過事發路段時，看到前方的聯結車一直往左開，一開始覺得是司機睡著了。
於是劉文忠猛按喇叭，試圖提醒司機，但他隨即看到路邊躺著一個人，便覺得事情比較大了。隨即他果斷下車，向聯結車方向狂奔，拉開右邊車門，從右側一躍而入，拉起手刹車，制止車輛下華。將車輛停住後，劉文忠隨即報警。
文成縣交警說，劉文忠事後稱，當時並沒想那麼多，都是出於本能，事情前後只有幾秒鐘時間，而且車子溜了200多公尺，往前右下方是一個村莊，再往前是一座橋樑，中間有2個急轉彎，前方還有不斷對向駛來的車輛，車子若沒有及時停下，後果不堪設想。
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