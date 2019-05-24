男子百米衝刺阻止失控大貨車 被網友讚為飛車俠

2019-05-24 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



22日上午7時，浙江溫州322國道文成縣大嶨鎮龍川路段，一輛聯結車在下坡路段飛馳，但車內竟然沒有駕駛。此時，一名男子快速跑向聯結車，抓住右車門、跳上車並拉起手刹車，才讓車子緩緩停下。

這段視頻在網路曝光後，許多網友紛紛為該男子按讚，並稱其為「飛車俠」。

據了解，飛車俠本名劉文忠，今年42歲，是一名挖土車司機。

溫州網報導，河南信陽籍的郭姓司機22日上午開著聯結車，載運石料前往文成縣西坑鎮，在路經322國道文成縣大嶨鎮龍川段時，發現刹車有問題。

於是，他將車子停在路邊，拿車上的一塊木板墊在車輪下，而自己則鑽到車底調整刹車。不料，由於當時是下坡路段，車子開始往下滑。

劉文忠說，他當時剛好開私家車去上班，經過事發路段時，看到前方的聯結車一直往左開，一開始覺得是司機睡著了。

於是劉文忠猛按喇叭，試圖提醒司機，但他隨即看到路邊躺著一個人，便覺得事情比較大了。隨即他果斷下車，向聯結車方向狂奔，拉開右邊車門，從右側一躍而入，拉起手刹車，制止車輛下華。將車輛停住後，劉文忠隨即報警。