長三角鐵路運輸 將破千萬人次

2019-05-24 04:01 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國鐵路上海局集團有限公司表示，2019年長三角鐵路端午小長假旅客運輸方案出台，預計節假日期間區域內將發送旅客1056萬人次，同比增加100萬人次。鐵路部門計畫增開104.5對旅客列車滿足旅客出行需要。 中新社報導，今年端午小長假運輸期限為6月6日至9日共計4天。4月10日，全國鐵路實施新的列車運行圖後，長三角始發旅客列車運力保持增長，受杭黃高鐵、青鹽鐵路、寧啟Ⅱ期等新線開通運營的影響，預計端午節假日期間居民休閒旅遊消費持續火爆，長三角鐵路將迎來又一波客流高峰。

即將到來的端午小長假集中在高考期間，鐵路客流預計將出現旅遊流、探親流、學生流等多流叠加的狀態。客流高峰預計在6月7日（端午節），當日旅客發送量將達300萬人次。

為了滿足旅客出行需要，中國鐵路上海局集團有限公司加大對重點地區和熱門方向運力投放，計畫增開去往北京、廈門、漢口、南昌、鄭州等方向直通旅客列車10對。

6月6日，該集團公司將在上海至深圳北、上海虹橋至廣州南、上海虹橋至珠海、上海虹橋至湛江西間增開4對圖定高鐵動臥列車，方便滬浙沿海旅客夜間出行。

此外，5月22日起，鐵路候補購票服務擴大到所有旅客列車。旅客通過12306網站和APP購票時，如遇所需車次、席別無票，可自願按日期、車次、席別、預付款提交購票需求，售票系統自動安排網上排隊候補。